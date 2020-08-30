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Amerika Açık Seyircisiz Başlıyor

30.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Tenis dünyasında yılın son Grand Slam turnuvası Amerika Açık yeni haftanın ilk gününde seyircisiz başlıyor

Amerika Açık Seyircisiz Başlıyor

Tenis dünyasında yılın son Grand Slam turnuvası Amerika Açık yeni haftanın ilk gününde başlıyor.

Amerika Açık’tan önce oynanması gereken Grand Slam turnuvaları Roland Garros ve Wimbledon Corona nedeniyle iptal edilmişti.

Amerika Açık’ın oynanıp oynanmayacağı uzun süre tartışılmış, daha sonra müsabakaların seyircisiz oynanması kararı alınmıştı.

Seyircisiz oynanacağı için oyuncuları bu yıl bir hayli farklı Amerika Açık bekliyor.

Avustralya Açık şampiyonu Sofia Kenin taraftartların en zor zamanlarında destek verdiğini belirtiyor ve “keşke burda olsalardı” ifadelerini kullanıyor.

İlk Grand Slam şampiyonluğunu 2012’de Amerika Açık’ta kazanan Andy Murray de müsabakaların seyircisiz oynanacak olmasını “üzücü bir durum” olarak niteliyor.

Murray bununla birlikte “çok sessiz ve çok rahatlatıcı” ifadelerini de kullanıyor.

Tenise ikinci defa dönüş yapan bir başka eski şampiyon Kim Clijsters da müsabaka sırasında atmosferin ilginç olacağını belirtti.

Erkeklerde tenis dünyasının 6 numarası Stefanos Tsitsipas da turnuvanın seyircisiz oynanacak olmasını üzüntüyle karşılayanlardan.

Tsitsipas, Arthur Ashe stadyumunda gece müsabakasında oynamanın herkesin rüyası olduğunu belirtiyor ve bu seçeneğe bu yıl sahip olamayacaklarını kaydediyor.

Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık tenis dünyasının en önemli organizasyonları olarak biliniyor.

31 Ağustos'ta başlayacak Amerika Açık 13 Eylül'de sona erecek.

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