“Amerika Afganistan’da Başarısız Oldu”

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai Amerika’nın ülkesine aşırılıkla mücadele ve istikrar sağlamak için geldiğini, 20 yıl sonra iki konuda da başarısız olduğunu belirtti.

Associated Press haber ajansında konuşan Karzai, ülkede aşırılığın en üst seviyede olduğunu ve geri çekilmekte olan askerlerin arkalarında bir felaket bıraktıklarını kaydetti.

Amerikan ve NATO askerleri 11 Eylül’e kadar Afganistan’dan ayrılıyor.

Karzai, uluslararası toplumun Afganistan’daki mirasının “tam bir rezalet ve felaket” olduğunu vurguladı.

Karzai bununla birlikte ülkedeki yabancı askerlerin çekilmesine destek veriyor. Eski Devlet Başkanı, “Onların askeri varlığı olmadan daha iyi oluruz, onların varlığı bize şu anda sahip olduklarımızı verdi, kendi ülkemizi savunmalı ve kendi hayatlarımızla ilgilenmeliyiz. Bu gizemle ve onur kırıcı durumla devam etmek istemiyoruz. Afganistan için ayrılmaları daha iyi” ifadelerini kullandı.

Karzai döneminde kadınlar yeniden kamuoyunun önüne çıktı, kızlar okula gitmeye başladı, genç bir toplum gün yüzüne çıktı, altyapı çalışmalarında önemli adımlar atıldı. Bununla birlikte Karzai döneminde yolsuzluk iddiaları da nerdeyse gündemden düşmedi. Karzai, son döneminde Washington’la da birçok konuda anlaşmazlığa düştü.