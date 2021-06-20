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“Amerika Afganistan’da Başarısız Oldu”

20.06.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai Amerika’nın ülkesine aşırılıkla mücadele ve istikrar sağlamak için geldiğini, 20 yıl sonra iki konuda da başarısız olduğunu söyledi

“Amerika Afganistan’da Başarısız Oldu”

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai Amerika’nın ülkesine aşırılıkla mücadele ve istikrar sağlamak için geldiğini, 20 yıl sonra iki konuda da başarısız olduğunu belirtti.

Associated Press haber ajansında konuşan Karzai, ülkede aşırılığın en üst seviyede olduğunu ve geri çekilmekte olan askerlerin arkalarında bir felaket bıraktıklarını kaydetti.

Amerikan ve NATO askerleri 11 Eylül’e kadar Afganistan’dan ayrılıyor.

Karzai, uluslararası toplumun Afganistan’daki mirasının “tam bir rezalet ve felaket” olduğunu vurguladı.

Karzai bununla birlikte ülkedeki yabancı askerlerin çekilmesine destek veriyor. Eski Devlet Başkanı, “Onların askeri varlığı olmadan daha iyi oluruz, onların varlığı bize şu anda sahip olduklarımızı verdi, kendi ülkemizi savunmalı ve kendi hayatlarımızla ilgilenmeliyiz. Bu gizemle ve onur kırıcı durumla devam etmek istemiyoruz. Afganistan için ayrılmaları daha iyi” ifadelerini kullandı.

Karzai döneminde kadınlar yeniden kamuoyunun önüne çıktı, kızlar okula gitmeye başladı, genç bir toplum gün yüzüne çıktı, altyapı çalışmalarında önemli adımlar atıldı. Bununla birlikte Karzai döneminde yolsuzluk iddiaları da nerdeyse gündemden düşmedi. Karzai, son döneminde Washington’la da birçok konuda anlaşmazlığa düştü.

Nisan ayında Başkan Joe Biden, Afganistan’da kalan 2500-3500 Amerikan askerinin de çekileceğini ve bu ülkede amaçlanan hedeflere ulaşıldığını açıklamıştı.

Taleban’la 2020 Şubat ayında imzalanan anlaşma gereği örgüt terörist grupları kınayacak ve bu grupların Amerika’ya saldırı için Afganistan’ı üs olarak kullanmalarına izin vermeyecek.

Taleban’ın sözünde duracağı ise şüpheli. Washington, örgütün hala El-Kaide’yle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Amerika’nın Taleban’la barış anlaşmasının mimarı Afganistan temsilcisi Zalmay Halilzad ilerleme sağlandığını belirtse de ayrıntı vermiyor.

Barış tartışmaları yaşanırken ülkeden şiddet haberleri de gelmeye devam ediyor. Taleban geçen hafta Faryab bölgesinde 22 Afgan komandosunu öldürdü, aralarında bölgede oldukça sevilen Yarbay Sohrab Azimi de vardı.

Karzai yaşananlara rağmen Afgan halkının çoğunun barış istediğini belirtiyor. 13 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında koltuğunu devreden Karzai ülke siyasetinde hala çok önemli bir isim.

Hamid Karzai’nin çatışmada yer alan iki tarafa da mesajı var: “İki taraf da çatışmamalı”. Karzai, Pakistan’la Amerika’yı suçluyor ve yıllardır devam eden savaşı sona erdirmenin Afganlar’a bağlı olduğunu kaydediyor.

Karzai, “Bunun bizim ülkemiz olduğunu anlamalı ve birbirimizi öldürmeyi durdurmalıyız” ifadelerini kullanıyor.

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