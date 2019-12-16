Amerika Afganistan'daki Askerlerinin Üçte Birini Çekebilir

Sözcü Dawa Khan Minepal, Amerika’nın Sesi’ne verdiği demeçte, “4 bin askerin çekilmesi konusunda ilkesel olarak Amerika ve Afganistan arasında hali hazırda bir uzlaşı söz konusuydu” dedi.

Haftasonu Amerika basınında da Başkan Donald Trump yönetiminin, bu hafta içerisinde, Afganistan’daki Amerika askerlerinin çekilmesini kararını duyuracakları haberleri yer aldı. İddialar, Afganistan’daki Amerika askeri sayısının 4 bin civarında azaltılacağı şeklinde. Amerika’nın halen Afganistan’da 13 bin dolayında askeri bulunuyor.

Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren Kabil’deki kaynaklar, henüz resmi olarak çekilme takvimi açıklanmasa da askerlerin, Amerika’ya geri dönme operasyonunun 3 ay içerisinde başlamasının beklendiğini söyledi.

Amerika’nın Afganistan’dan asker çekme planını Afgan yetkililer de doğruladı. Asker çekilmesi konusunda Afgan hükümeti ve Amerika arasında ortak bir karar olduğu ifade ediliyor.

Amerika Başkanı Donald Trump, son olarak FOX News Radyosu’na yaptığı açıklamada Amerika’nın Afganistan’daki asker sayısını 8600 civarına düşürebileceğini söylemişti.

Öte yandan Amerika’nın Afganistan’dan asker çekmesi, Taleban’la yürütülen barış görüşmelerinin de ana gündem maddesini oluşturuyor. Söz konusu görüşmeler, Eylül ayında Taleban tarafından düzenlenen bir saldırıda, bir Amerika askerinin ölmesi üzerine Başkan Trump tarafından durdurulmuştu.

Bir hafta kadar önce, Amerikalı danışmanlar bir kez daha Taleban’la masaya oturmak üzere Katar’a döndüler ancak bu kez de Perşembe günü, Amerika üssünün hemen dışında, Taleban tarafından düzenlenen saldırı nedeniyle görüşmelere ara verildi.

Amerika ve Taleban arasında aylar süren görüşmelerde, yabancı askerlerin Afganistan’dan çekilmesi buna karşın Taleban’ın da ülkeyi terör örgütlerinin yuvalanmasından koruması konuları konuşuluyor. Amerika ayrıca Taleban’dan ülke içerisindeki şiddet olaylarının azaltılması ve ayrılıklara son verilmesi konusunda adım atmasını istiyor.