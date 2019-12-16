HABER

Amerika Afganistan'daki Askerlerinin Üçte Birini Çekebilir

16.12.2019 12:00 | Son Güncelleme

Amerika’nın Afganistan’dan asker çekme planını Afgan yetkililer de doğruladı. Asker çekilmesi konusunda Afgan hükümeti ve Amerika arasında ortak bir karar olduğu ifade ediliyor

Amerika Afganistan'daki Askerlerinin Üçte Birini Çekebilir

Amerika’nın Afganistan’dan asker çekme planını Afgan yetkililer de doğruladı. Asker çekilmesi konusunda Afgan hükümeti ve Amerika arasında ortak bir karar olduğu ifade ediliyor.

Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren Kabil’deki kaynaklar, henüz resmi olarak çekilme takvimi açıklanmasa da askerlerin, Amerika’ya geri dönme operasyonunun 3 ay içerisinde başlamasının beklendiğini söyledi.

Haftasonu Amerika basınında da Başkan Donald Trump yönetiminin, bu hafta içerisinde, Afganistan’daki Amerika askerlerinin çekilmesini kararını duyuracakları haberleri yer aldı. İddialar, Afganistan’daki Amerika askeri sayısının 4 bin civarında azaltılacağı şeklinde. Amerika’nın halen Afganistan’da 13 bin dolayında askeri bulunuyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin sözcüsü de yaptığı açıklamada, Amerika’nın Afganistan’dan asker çekmesinin Taleban’la yürütülen görüşmelerle bağlantılı olmadığını ısrarla dile getirdi.

Sözcü Dawa Khan Minepal, Amerika’nın Sesi’ne verdiği demeçte, “4 bin askerin çekilmesi konusunda ilkesel olarak Amerika ve Afganistan arasında hali hazırda bir uzlaşı söz konusuydu” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump, son olarak FOX News Radyosu’na yaptığı açıklamada Amerika’nın Afganistan’daki asker sayısını 8600 civarına düşürebileceğini söylemişti.

Öte yandan Amerika’nın Afganistan’dan asker çekmesi, Taleban’la yürütülen barış görüşmelerinin de ana gündem maddesini oluşturuyor. Söz konusu görüşmeler, Eylül ayında Taleban tarafından düzenlenen bir saldırıda, bir Amerika askerinin ölmesi üzerine Başkan Trump tarafından durdurulmuştu.

Bir hafta kadar önce, Amerikalı danışmanlar bir kez daha Taleban’la masaya oturmak üzere Katar’a döndüler ancak bu kez de Perşembe günü, Amerika üssünün hemen dışında, Taleban tarafından düzenlenen saldırı nedeniyle görüşmelere ara verildi.

Amerika ve Taleban arasında aylar süren görüşmelerde, yabancı askerlerin Afganistan’dan çekilmesi buna karşın Taleban’ın da ülkeyi terör örgütlerinin yuvalanmasından koruması konuları konuşuluyor. Amerika ayrıca Taleban’dan ülke içerisindeki şiddet olaylarının azaltılması ve ayrılıklara son verilmesi konusunda adım atmasını istiyor.

Ancak uzmanlar Amerika’nın aniden Afganistan’dan çekilmesinin ülkedeki direnişi arttıracağı endişesini dile getiriyorlar.

Afgan Parlamenter Nadir Khan Katavazi, yabancı güçlerin çekilmesiyle oluşacak boşluğun, Afgan güvenlik güçleri tarafından doldurulması gerektiğini aksi takdirde bunun sahada olumsuz sonuçları olacağını söylüyor.

Buna karşın emekli Afgan general Atikullah Amarkhel de Amerika ve NATO güçlerinin zaten sahada çatışmadıklarını dolayısıyla bu güçlerin çekilmesinin bu şekilde bir boşluğa neden olmayacağını söylüyor.

PARTNERŞeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?Şeyma Subaşı ile Burcu Esmersoy'un arası neden açıldı?
Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli yakalandıHablemitoğlu suikastında kilit şüpheli yakalandı
FETÖ'nün kritik ismi Ukrayna'da yakalandı!FETÖ'nün kritik ismi Ukrayna'da yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'de şok! Sezonu kapattı

F.Bahçe'de şok! Sezonu kapattı

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün kritik ismi Ukrayna'da yakalandı!

FETÖ'nün kritik ismi Ukrayna'da yakalandı!

Brezilya'da bir araçta 7 ceset bulundu

Brezilya'da bir araçta 7 ceset bulundu

İlk İHA KKTC'ye indi!

İlk İHA KKTC'ye indi!

ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Gelin şu işi bitirelim

ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Gelin şu işi bitirelim

Avustralya’daki yangınların bilançosu artıyor

Avustralya’daki yangınların bilançosu artıyor

Çok sert polis müdahalesi: Beyrut savaş alanına döndü!

Çok sert polis müdahalesi: Beyrut savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.