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Amerika Bir Ay İçinde İkinci Kasırgaya Hazırlanıyor

13.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

Florida eyaleti açıklarındaki Sally Fırtınası’nın güçlenerek kasırgaya dönüşmesi bekleniyor

Amerika Bir Ay İçinde İkinci Kasırgaya Hazırlanıyor

Florida eyaleti açıklarındaki Sally Fırtınası’nın güçlenerek kasırgaya dönüşmesi bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Sally’nin ülkenin körfez kıyılarına tahlikeli rüzgar ve yağış getireceği uyarısında bulundu.

Sally’nin güzergahında Amerika’nın Meksika Körfezi’ndeki petrol üretim tesisleri de var.

Ulusal Kasırga Merkezi, Sally’nin yeni haftanın ilk gününde kasırgaya dönüşmesinin beklendiğini, Pazartesi geç saatlerde de Körfez Kıyısı’na yaklaşmasının tahmin edildiğini belirtti.

Merkezden yapılan açıklamada kasırga şartlarının Salı erken saatlerden itibaren Grand Isle, Louisiana, Ocean Springs, Mississippi, New Orleans’ta hissedilmesinin beklendiği de kaydedildi.

Laura Kasırgası 3 hafta önce Meksika Körfezi’nde 4 şiddetinde etkisini göstermişti.

Sally, sıcak Meksika Körfezi’ne yaklaştıkça petrol şirketleri de kıyılarda petrol tesislerindeki çalışanlarını tahliye ediyor.

Bu arada Atlantik Okyanusu’nda Paulette Kasırgası Bermuda’ya yaklaşıyor. Kasırganın Pazartesi Bermuda’yı vurabileceği belirtiliyor.

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