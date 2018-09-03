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Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde meydana gelen dev hortum amatör kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Kalamazoo'da kaydedilen bir hortumun korkunç görüntüsü kameraya yansıdı. İşte o anlar.

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Kalamazoo County’de amatör kameraya takılan hortum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Saatte 120 km hızla ilerleyen hortum iki dakika sürdü.

Herhangi bir yaralanmaya meydan vermeyen hortum, birkaç ağacı yerinden söktü. Devasa hortumun ürküten görüntüsü amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hortum fırtına ABD

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