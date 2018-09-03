Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde meydana gelen dev hortum amatör kamerada

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Kalamazoo County’de amatör kameraya takılan hortum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Saatte 120 km hızla ilerleyen hortum iki dakika sürdü.
Herhangi bir yaralanmaya meydan vermeyen hortum, birkaç ağacı yerinden söktü. Devasa hortumun ürküten görüntüsü amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.
'Topal Demet' yakalandı! Tuvalette suç üstü
Lavrov: İdlib’de olanlara sonsuza kadar tahammül etmek imkansız
Sakarya'daki motosiklet grubunun kazasında kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum