"Amerika bölgede asla etkisini kaybetmek istemez"

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyadan yayınladığı 'Suriye’de DEAŞ’ı yendik, orada tek bulunma gerekçemdi' tweet’inin ardından Beyaz Saray, Suriye’den asker çekmeye başladıklarını duyurdu. ABD'nin bu hamlesine ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Uslu, "Amerikan Başkanı Trump, ABD'nin Suriye'den çıkması gerektiğini söylüyordu. Bu konuda kendisinin verdiği sözler vardı. Daha önce vermiş olduğu sözü bir anlamda yerine getirmiş oluyor. Ama tabi hem Amerika'daki çevreler hem de yurt dışındaki çevreler açısından bu bir sürpriz oldu. Çünkü, ABD'de Trump'ın kendi partisinden bile önde gelen kişiler şu anda Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin erken olacağı görüşünde" diye konuştu.

"BÖLGEDE MÜCADELENİN BİTMEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR"

Amerika'nın önde gelen siyasetçilerinin dahi, bölgede DEAŞ ile mücadelenin bitmediği görüşünde olduğunu anlatan Prof. Dr. Nasuh Uslu, "Bunun ciddi anlamda Amerika açısından sorunlar oluşturacağını düşünüyorlar. En başta DEAŞ ile mücadelenin henüz bitmediği görüşündeler. Amerika'nın çekilmesinin bu örgütü tekrar cesaretlendirebileceği eylemlerini tekrar artırabileceği dolayısıyla Amerika'nın geri dönmek zorunda kalacağını söylüyorlar. Rusya, İran ve Esed burada Amerika'nın çekilmesinden memnun olacak ki Rusya daha yakın zamanda Amerika'nın Suriye'deki varlığının buradaki barış için bir engel oluşturuyor diyordu. Bu karar bir anlamda Rusların istediklerini yapabilmesi anlamına da geliyor ki Rusya buna karşı olumlu bir tepki gösterdi" ifadelerini kullandı.

"YPG'YE DESTEĞİNİ DEVAM ETTİREBİLİR"

ABD'nin dünyanın stratejik bir noktasında etkisini kaybetmek istemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Uslu, "Bir yerde etkili olmanın çok değişik yolları da olabilir. Irak'ta askeri varlığı var, üstleri var. Suriye'yi çok yakın noktalarda varlığı mevcut. Suriye'ye çok yakın noktalarda varlığı mevcut. Suriye'de gelişmeler olduğu zaman Amerika oraya müdahale edebilir. YPG'ye olan desteğini yine devam ettirebilir. Doğrudan varlıklarıyla destek vermeleri gerekmiyor. Burada YPG'nin de nasıl davranacağı önemli" değerlendirmesinde bulundu.

