Amerika Çin Geriliminde Yeni Cephe Erbil mi?

Amerika'nın dünyanın en büyük konsolosluk kompleksini Irak Kürt Bölgesinin başkenti Erbil’de inşa etme kararının ardından benzer bir adım da Çin’den geldi. Çin de Erbil’de büyük bir konsolosluk açmak için kolları sıvadı.Gelişmeler ABD-Çin geriliminde yeni adresin Erbil olacağına işaret ediyor. İlk kez 2007 yılında Erbil’de temsilcilik açan ABD, 2011 yılında ise başkonsolosluk açtı. Bu adımdan yaklaşık 7 yıl sonra Amerika, Erbil’de yeni bir konsolosluk binası açmaya karar verdi.Temeli Temmuz 2018’de atılan bina tamamlandığında, Amerika’nın Dünya’daki en büyük konsolosluk binası olacak. Amerika’dan 3 yıl sonra bu kez Çin, Erbil’de başkonsolosluk açtı. 2014 yılında Erbil Başkonsolosluğu’nu açan Çin, 2019’da yeni bir bina inşa etmek için harekete geçti. Çin’in bir süre önce inşaatına başladığı bina da tıpkı Amerika’nınki gibi, dünyanın en büyükleri arasında olması planlanıyor. İki ülke arasındaki konsolosluk yarışı, son aylarda yaşanan gerilimleri akla getiriyor. Acaba ABD-Çin geriliminde yeni cephe Erbil mi?VOA Türkçe, bu sorunun yanıtını bölgedeki uzmanlara sordu.

2009-2013 yıllara arasında yerel parlamentoda milletvekilliği yapan Siyasetçi Aso Kerim, Çin’in dünyanın beş büyük ekonomisinden biri olmasına rağmen, Ortadoğu’da pasif bir konuma sahip olduğunu söyledi. Kürt Bölgesinin Çin için büyük bir pazar olduğuna dikkat çeken Kerim, “Kürdistan Bölgesi Çin endüstrileri için büyük bir pazar ve bu konuda Türkiye’yi geçer. Ama buna rağmen Çin’in Kürdistan hükümetiyle siyasi ve askeri ilişkileri yok. Yani Çin çabasız olarak kendine bir pazar bulmakta” dedi. Çin’in İpekyolu Projesine dikkat çeken Kerim, bir kısmı Kürt bölgesinden geçen, proje nedeniyle Amerika ve Çin’in çıkarlarının kesiştiğini söyledi. Kerim, “ Çin bu stratejik projeyi gerçekleştirmek için çalışıyor. Bu proje Çin’den başlıyor, bir yolu İran’a ve sonrada Doğu Kürdistan, Güney Kürdistan (Irak) ve Rojava’ya (Suriye) geliyor. Bu yollar Kürtlerin hâkimiyetinde. Bu projeyi gerçekleştirmek için hem para hem de güvenlik gerekir. Güvenlik açısından Kürdistan toprağında radikal İslami gruplar bulunmamaktadır ya da yok edildiler. Ama hem Güney Kürdistan hem de Rojava, ABD’nin denetiminde. Yani ABD’nin izni olmadan bu nasıl gerçekleşir? Bu proje bittiğinde Çin, tüm Dünya’yı ele geçirir. Özellikle Çin ürünleri ucuz olduğu için dünyanın ortası ve güneyi, Çin ürünleri kullanıyor. Bunun için sadece ticaret ve ekonomik ilişkilere değil, siyasi rolü de büyütmek gerekir. Burada Çin çıkarları ABD’nin çıkarları ile çakışmaktadır” diye konuştu.