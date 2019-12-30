Amerika-Çin İlişkilerinin Geleceği Silikon Vadisi'ni Nasıl Etkiler?

Silikon Vadisi ve Washington açısından 2019’da oldukça çalkantılı geçen Amerika-Çin ilişkileri, 2020’de daha da kötüleşebilir. Washington’da Kongre üyeleri ve denetçiler, rekabet, online mahremiyet, kriptolama, önyargı gibi bazı alanlarda teknoloji firmalarını yakından izliyor. Teknoloji firmalarıyla ilgili bazı memnuniyetsizlikler yeni kısıtlayıcı kurallar getirilmesine neden olabilir. Bunun da kişilerin internette kurdukları iletişim üzerinde küresel etkileri olabilir.

Washington’un Silikon Vadisi’ne yönelik öfke ve tepkisi, giderek artıyor.

Senatör Richard Blumenthal, “Herkes daha önce hiç olmadığı kadar öfkeli ve ürkek. Federal ya da eyalet yasası olması umurlarında değil. Bir yasa olsun yeter,” diyor.

Senatör Elizabeth Warren ise, “Bu büyük firmaları parçalama zamanı geldi. Böylelikle başkalarının üzerinde çok fazla güç sahibi olmaları önlenmeli. Tüketicileri ve rekabeti korumak için bir planım var,” şeklinde konuşuyor.

Büyük teknoloji firmaları, artık hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler’in eleştiri oklarının hedefinde. Baskıların önümüzdeki yıl daha da artması bekleniyor.