Amerika-Çin Ticaret Anlaşmasının Haftaya İmzalanması Bekleniyor

Amerika Başkanı Donald Trump, Çin’le ticaret anlaşmasının birinci fazının 15 Ocak’tan sonra kısa bir süre içerisinde imzalanacağını yineledi.

ABC televizyonunun Ohio’da yayın yapan yerel kanalına konuşan Trump, “15 Ocak’ta imzalayacağız. Sanırım 15 Ocak’ta olacak ama kısa bir süre sonra da olabilir. 15 Ocak’ta Çin’le büyük bir anlaşma olacak” dedi.

Trump daha önce de 31 Aralık tarihinde Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda anlaşmanın 15 Ocak’ta olacağını belirtmişti.

Amerika ve Çin arasında imzalanacak birinci faz anlaşmanın gümrük vergilerini düşürmesi ve Çin’in Amerika’dan ithalatını arttırması bekleniyor. Özellikle tarım, enerji ve çeşitli ürünlerdeki Çin’in yaptığı ABD’den yapacağı alımların artacağı ifade ediliyor.

Çin Ticaret Bakanı da yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He’nin önümüzdeki hafta Washington’da anlaşmaya imza atacağını söylemişti.

Liu’nun 13-15 Ocak tarihlerinde Washington’a ziyarette bulunması bekleniyor. Bu esnada her iki ülkeden heyetlerin ticaret anlaşması konusundaki temasları da sürüyor.

