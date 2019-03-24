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Amerika-Çin Ticaret Görüşmelerinde Sorun mu Var?

24.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Çin’le Amerika arasında üst düzey ticari görüşmeler öncesinde Pekin’in Washington’un teknoloji firmalarına ticari engellerin azaltılması talebine olumlu bakmadığı belirtildi. Konuyla ilgili haber Financial Times gazetesinde yer aldı

Amerika-Çin Ticaret Görüşmelerinde Sorun mu Var?

Çin’le Amerika arasında üst düzey ticari görüşmeler öncesinde Pekin’in Washington’un teknoloji firmalarına ticari engellerin azaltılması talebine olumlu bakmadığı belirtildi. Konuyla ilgili haber Financial Times gazetesinde yer aldı.

Gazete haberini müzakerelerle ilgili bilgilendirilen 3 kişiye dayandırdı.

Amerika Ticari Temsilcisi Robert Lighthizer ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin görüşmelerde bulunmak için 28 Mart’ta Pekin’e gidiyor. Bu konuyla ilgili açıklama da Beyaz Saray’dan geldi.

Financial Times haberinde Pekin’in bu konuda Amerika’nın isteğine anlamlı bir karşılık vermdiğini belirtti.

Gazete, Çin’in dijital ticaret konusunda ön bir öneri sunduğunu ama bunun Amerika tarafından yetersiz bulunduğunu kaydetti.

Çin, Amerika’nın Pekin’den daha güçlü bir öneri talep etmesinin ardından teklifini geri çekti.

Reuters haber ajansı Beyaz Saray ve Çin Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama istedi ama ne Beyaz Saray ne de Çin Ticaret Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Amerika Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada ticari anlaşmazlığın giderilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, nihai bir anlaşmanın olası olduğunu kaydetmişti.

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