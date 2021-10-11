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Amerika Columbus ve Yerli Halklar Günü’nü Kutluyor

11.10.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de her yıl Columbus Günü olarak kutlanan Ekim ayının ikinci Pazartesi günü bu yıldan itibaren, artık aynı zamanda Yerli Halklar Günü olarak da kutlanıyor

ABD bu yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi gününü Columbus (Kolomb) Günü ve Yerli Halklar Günü olarak kutluyor.

Kristof Kolomb'un 1492'de Amerika Kıtası'na varışının kutlandığı Columbus Günü, 1971'den bu yana federal tatil.

Avrupa uluslarının halihazırda Batı Yarımküre'de yaşayan insanlara uyguladığı şiddet, hastalıklar ve yaşattığı acılar, son yıllarda bu tatilin kaldırılması ve yerli halkların anılması çağrıları da dahil olmak üzere günün yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta, Pazartesi gününün aynı zamanda Yerli Halklar Günü olarak da anılmasına ilişkin ilk başkanlık kararnamesini yayınladı.

Biden, açıklamasında, "Bugün, birçok Avrupalı kaşifin kabile uluslarına ve yerli topluluklara yaptığı yanlışların ve vahşetlerin acılı tarihini de kabul ediyoruz" diye yazdı.

Biden, "Geçmişimizin bu utanç verici olaylarını gömmeye çalışmamamız, onlarla dürüstçe yüzleşmemiz, onları gün ışığına çıkarmamız ve onların sorunlarını gidermek için elimizden gelen her şeyi yapmamız, bir ulus olarak azametimizin bir göstergesidir"
ifadelerini kullandı.

Kuzeybatı eyaletlerinden Oregon, eyalet meclisinin bu yılın başlarında bir yasa tasarısını onaylamasının ardından bugün ilk kez Yerli Halklar Günü'nü kutluyor. Böylece Oregon, Amerikan Yerlileri Günü'nü kutlayan Güney Dakota ile birlikte bunu yapan diğer 12 ABD eyaletine katılmış oldu.

Geçen yıl Corona virüsü pandemisi nedeniyle iptal edilen büyük yıldönümü etkinlikleri, bu yıl New York ve Chicago'daki Columbus Günü geçit törenleriyle geri döndü.

Boston da bugün dünyanın seçkin atletlerinin katıldığı Boston Maratonu'na ev sahipliği yaptı. Maratonun, anma günüyle bir bağlantısı yok ancak her yıl geleneksel olarak Nisan ayında düzenlenen maraton, bu yıl pandemi nedeniyle bugüne alınmıştı.

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