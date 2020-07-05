“Amerika Corona’yı Ciddiye Almalı”

Amerika’da İlaç ve Gıda Dairesi Direktörü Dr. Stephen Hahn Corona salgının hızlıca gelişen bir durum olduğunu belirtti ve Amerika’nın kesinlikle bunu ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Hahn bu açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.

Hahn, Başkan Donald Trump’ın Corona vakalarının yüzde 99’unun zararsız olduğu şeklindeki açıklamasıyla ilgili soruya, “neyin doğru neyin yanlış olduğuna girmeyeceğim” dedi, bununla birlikte Beyaz Saray görev gücünde verilere sahip olduklarını ve bu verilerin bunun ciddi bir problem olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hahn, “insanlar bunu ciddiye almalı” ifadesini kullandı.

Hastalığı Koruma ve Önleme Merkezleri CDC’ye göre vakaların yüzde 35’inde belirti görülmüyor ama buna rağmen virüsü diğerlerine yayabiliyorlar.

Hahn, CDC’ye ve sunduğu bilgilere tam destek verdiğini de söyledi.

Amerika’da vaka sayısı 3 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 130 bine dayandı.

Hahn, halka salgınla ilgili uyarıları takip etme çağrısında bulundu.

İlaç ve Gıda Dairesi Direktörü, Başkan Donald Trump’ın 4 Temmuz dolayısıyla katıldığı etkinliklerle ilgili olarak da koşulların farklı olduğu yanıtını verdi.