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Amerika'da yaşayan Meltem Miraloğlu'ndan flaş haber! Kalıcı Green Card sahibi oldu

02.11.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun özel hayatı sık sık gündeme geliyor. 35 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu kalıcı Green Card almaya hak kazandı.

Amerika'da yaşayan Meltem Miraloğlu'ndan flaş haber! Kalıcı Green Card sahibi oldu

Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan ve ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun özel hayatı sık sık gündeme geliyor.

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'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'çocuk gelin' rolüyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında
kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile evlenmiş ve ABD’de yaşamaya başlamıştı.

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GREEN CARD SAHİBİ OLDU!

Miraloğlu’nun bu evliliğini duyuran ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şimdi de ünlü oyuncunun kalıcı Green Card almaya hak kazandığını açıkladı. Kendi internet sitesinde, “Muradına erdi!” başlıklı bir yazı kaleme alan Akay, “2019 yılının Eylül ayında kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, kalıcı Green Card almaya hak kazandı. Ekran görüntüsü 2022-11-02 121431

Miraloğlu, 3 yıl daha evliliğini devam ettirip, İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerilerinde de yeterli olduğunu ispat ederse, ABD vatandaşı olabilecek.” ifadelerini kullandı.

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