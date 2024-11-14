Amerika'dan, Endonezya'dan Hakkari'ye geliyorlar 'Gerçekten büyüleyici! Kayıt altına aldık'

Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı eteklerinde yer alan 20 bin yıllık Cilo Buzulları bölgesi, soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Cilo Dağı'nın etkileyici doğası, bölgeye gelen doğaseverleri ve fotoğrafçıları mest ediyor. Soğuk havanın etkisiyle buzulların oluşturduğu doğa harikası görüntüler, bölgenin turizm potansiyelini artıran önemli bir cazibe merkezi olarak her mevsim önemini koruyor.

GRUPTA AMERİKA'DAN VE ENDONEZYA'DAN GELEN TURİSTLER DE VAR

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan'ın rehberliğinde bölgeye yapılan bir gezi sırasında, Endonezya'dan gelen bir kadın ve Amerika'dan gelen bir erkek turistin de bulunduğu 4 kişilik grup, bölgede donmuş şelaleyi gezdi.

"BU GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAFLAYARAK KAYIT ALTINA ALDIK"

Emin Noyan, her hafta olduğu gibi bu hafta da Hakkari'nin doğa güzelliklerini kayda almak için gezdiklerini söyledi.

Noyan “Buzullar bölgesinde donan şelalede oluşan sarkıtların boyu 5 metreye kadar uzanmış. Bu manzara gerçekten büyüleyici. Buzulların oluşturduğu görsel şölen, Cilo Dağı'nın eşsiz doğasını gözler önüne seriyor. Biz de bu güzellikleri fotoğraflayarak kayıt altına aldık" dedi. (İHA)