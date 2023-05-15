Amerika’dan İngiltere’ye, Çin’den Japonya’ya… Türkiye’nin seçimi dünya basınında! "Türkiye'nin kritik seçimi 2. tura gidiyor"

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28 Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nihai sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanması bekleniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı öngörülürken, Türkiye’nin en kritik seçimi dünya basınında geniş yankı buldu. Sadece Batı değil Asya ülkelerinin de seçimleri yakından takip ettiği görülürken manşetlerdeki o yorumlar dikkat çekti.

İNGİLİZ BASINI SEÇİMLERİ ANLIK TAKİP ETTİ

İngiliz BBC, “Çekişmeli bir yarışın ardından Türkiye muhtemelen seçimde ikinci tura gidiyor” başlığı ile seçimlere yer verirken, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yeterli oy alamadı belirtildi. Haberde mevcut hükümet ve Cumhur ittifakının deprem bölgesinde yaptığı faaliyetler ele alındı.

Bir diğer İngiliz kurum Financial Times, "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için kıyasıya yarıştı" başlığı ile seçimleri gördü.

Ülkede The Guardian da seçimleri anlık olarak takip etti. Seçimlere rekor katılımın sağlanması haberde yer alırken, Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki "Açık ara lideriz" sözleri haberde vurgulandı. İki adayın da ilk turda cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüslemek için yüzde 50'lik oy oranını geçemediği vurgulandı.

THE ECONOMIST: 'ANKETÖRLERİN BEKLEDİĞİNİN ALTINDA KALDI'

The Economist, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye oy kullanırken rakibinin çok önünde gol attı" başlıklı haberinde, “Oranlar hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı" sözlerine yer verdi. Haberin devamında, “Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, 600 sandalyeden yaklaşık 211'ine kavuştu. Yüzde 35'lik oy oranlarıyla parlamento seçimlerinde de oldukça kötü bir performans sergiledi” denilirken” seçime katılım oranına dikkat çekildi.

SEÇİMLER ABD BASININDA

Amerikalı The Washington Post ise Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasına atıfta bulunarak, yarışın adaylar arasında başabaş geçtiğini belirtti.

The New York Times, seçimlerin ikinci tura hazır olduğu vurgulanarak Erdoğan’ın açıklamalarını öne çıkardı.

CNN International ise iki adayın da açıklamalarına geniş olarak yer verirken, "Türkiye'nin kritik seçimi 2. tura gidiyor" manşetini attı.

ÇİN VE JAPONYA DA TAKİPTE

Çin haber ajansı Xinhua, seçimlerle ilgili haberinde, "Oyların yüzde 93'ünün sayıldığı Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması muhtemel" başlığını kullandı. Haberde oy sayımının devam ettiği, adaylardan hiçbirinin henüz seçilmek için gerekli yüzde 50 oy çoğunluğunu sağlayamadığı belirtildi. Parlamento seçimlerinin geçici sonuçlarına yer verilen haberde, oy sayımı sona yaklaşırken 600 sandalyeli mecliste Cumhur İttifakı'nın 323, Millet İttifakı'nın 214 ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 63 milletvekili çıkaracağının öngörüldüğü kaydedildi.

Devlet televizyonu CCTV de Yüksek Seçim Kurulu Başkanının sandıkların 91,93'ünün sayımının ardından açıkladığı sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 49,9'unu, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44,49'unu kazandığını gösterdiğini bildirdi. Haberde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Merkezi Hong Kong'da bulunan South China Morning Post gazetesi ise seçimlerle ilgili haberini, "Türkiye, Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimde tarihi ikinci tura hazırlanıyor" başlığıyla verdi. Haberde, "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu ile başa baş seçim mücadelesine kilitlenmiş durumda." ifadesi kullanıldı. Gazete, haberinde, seçim sonuçlarının, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde ilk kez ikinci tur seçime gideceğine işaret ettiğini belirtti.

JAPONYA ‘İKİNCİ TUR’ BAŞLIĞINI ÖNE ÇIKARDI

Seçimler, Japonya basınında da geniş yankı buldu. Devlet televizyonu ve kamu yayıncısı NHK'nin internet sitesinin ana sayfasında yer verilen haberde, "Hem görevdeki hem de muhalefet adayı çoğunluğa ulaşamadı, ikinci tura kaldı" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Japonya'nın yerel saati 11.00 itibarıyla Anadolu Ajansının açıkladığı oy sayım oranına yer veren NHK, söz konusu sonuç itibarıyla her iki liderin 28 Mayıs'ta yeniden yarışacağını aktardı.

Japon haber ajansı JIJI de "Görevdeki Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, "İktidar koalisyonunun meclis çoğunluğuna ulaştığını ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı" vurgulandı.

Nikkei Asia ise "Türkiye ikinci turla karşı karşıya. Erdoğan önde" başlıklı haberde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50 barajını aşamadığı belirtildi.

Ulusal gazete Yomiuri Shimbun'un, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda" başlığını kullandığı haberde, oyların yeniden sayım taleplerinin, muhtemel sonucun açıklanmasını önemli ölçüde geciktirdiği iddia edildi.



