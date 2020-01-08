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  4. Amerika Dışında Yaşayanların Yüzde 64'ü Trump'a Güvenmiyor

Amerika Dışında Yaşayanların Yüzde 64'ü Trump'a Güvenmiyor

08.01.2020 23:40 | Son Güncelleme

Pew Araştırma Merkezi’nin yayınladığı anket sonuçlarına göre, Amerika dışında yaşayanların yüzde 64’ü Başkan Donald Trump’a güven duymuyor. Araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında Trump’a muhalif duranların oranının en fazla olduğu ülke Meksika olurken, bunu Almanya ve Türkiye takip etti

Amerika Dışında Yaşayanların Yüzde 64'ü Trump'a Güvenmiyor

Pew Araştırma Merkezi’nin yayınladığı anket sonuçlarına göre, Amerika dışında yaşayanların yüzde 64’ü Başkan Donald Trump’a güven duymuyor. Araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında Trump’a muhalif duranların oranının en fazla olduğu ülke Meksika olurken, bunu Almanya ve Türkiye takip etti.

Merkezi Washington’da bulunan Pew Araştırma Merkezi’nin geçen yıl ilkbahar aylarıyla sonbahar aylarının başı arasında 33 ülkede yaptığı 2019 Küresel Eğilimler Anketi’nin sonuçları Çarşamba günü yayınlandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Amerika dışında yaşayan ve ankete katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’a ‘hiç güvenmediğini’ söyleyenlerin oranı yüzde 64 olarak kaydedildi.

Türkiye Trump’a güvenin en az olduğu ilk üç ülke arasında

Trump karşıtı görüşlerin en yaygın görüldüğü ülke Meksika oldu. Buradaki katılımcıların yüzde 89’u Trump’a güvenmediklerini aktardı.

Meksika’dan sonra Trump’a güvenin en az olduğu ülkelerin başında Almanya, Türkiye, İsveç ve Fransa geliyor.

Almanya’da halkın yüzde 13’ü Trump’a güvendiğini, yüzde 85’i ise güvenmediğini belirtti. Türkiye’de ise Trump’a güvenenlerin oranı yüzde 11 olarak tespit edilirken, güvenmeyenlerin oranının yüzde 84 olduğu gözlemlendi.

Trump en çok sağ görüşün hakim olduğu ülkelerden destek aldı

Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili hazırlanan raporda, dünya genelinde Trump’a duyulan güven ortalamasının yüzde 29’da kaldığına ancak bu oranın düşük olmasına karşın iki yıl önce elde edilen sonuçtan daha yüksek olduğuna da dikkat çekildi. 2017 yılında yapılan benzer bir araştırmada Trump’ın küresel ölçekte aldığı güvenoyu ortalaması yüzde 22’ydi.

Trump’a güvenenlerin çoğuysa muhafazakar ve sağcı partilerin iktidarda olduğu ülkelerden oldu. Otoriter eğilimleriyle dikkat çeken Rodrigo Duterte’nin liderlik yaptığı Filipinler, Trump’a yüzde 77 oranla en fazla destek verilen ülke olarak listeye girdi. Bunu yüzde 71 oranla İsrail takip etti.

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