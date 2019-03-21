Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Lübnan'da

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin, İran ve Hizbullah’a yönelik baskıları arttırmasını umuyor. Ancak Pompeo’nun bu baskısı, bölgedeki Amerika’nın müttefiki ülkelerden dahi tepki alabilir yorumları yapılıyor. Lübnan’a yönelik çok fazla baskı yapmanın ters tepebileceği ve son derece kırılgan olan ülkedeki barışı tehlikeye atabileceği ifade ediliyor.

İran’ın bölgedeki yerel müttefiki Hizbullah, hali hazırda Lübnan Parlamentosu ve hükümetinde eskiye oranla çok daha fazla güce sahip durumda. Pompeo, Cuma günü Devlet Başkanı Michel Aoun’la biraraya gelecek. Amerika Dışişleri Bakanı temasları çerçevesinde ayrıca Lübnan Parlamento Başkanı ve Dışişleri Bakanı’yla da görüşecek. Bu üç ismin de Hizbullah’la yakın ilişki içerisindeki isimler olduğuna dikkat çekiliyor. Pompeo, batı yanlısı Başbakan Saad Hariri’yle de bir görüşme gerçekleştirecek.

Pompeo ziyareti çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada , “Lübnan hükümetiyle, kendilerine yönelik İran ve Hizbullah kaynaklı tehditten kurtulabilmeleri için nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda çok ciddi zaman harcayacak, konuşacağız” dedi.