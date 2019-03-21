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Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Lübnan'da

21.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin, İran ve Hizbullah’a yönelik baskıları arttırmasını umuyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Lübnan'da

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin, İran ve Hizbullah’a yönelik baskıları arttırmasını umuyor. Ancak Pompeo’nun bu baskısı, bölgedeki Amerika’nın müttefiki ülkelerden dahi tepki alabilir yorumları yapılıyor. Lübnan’a yönelik çok fazla baskı yapmanın ters tepebileceği ve son derece kırılgan olan ülkedeki barışı tehlikeye atabileceği ifade ediliyor.

İran’ın bölgedeki yerel müttefiki Hizbullah, hali hazırda Lübnan Parlamentosu ve hükümetinde eskiye oranla çok daha fazla güce sahip durumda. Pompeo, Cuma günü Devlet Başkanı Michel Aoun’la biraraya gelecek. Amerika Dışişleri Bakanı temasları çerçevesinde ayrıca Lübnan Parlamento Başkanı ve Dışişleri Bakanı’yla da görüşecek. Bu üç ismin de Hizbullah’la yakın ilişki içerisindeki isimler olduğuna dikkat çekiliyor. Pompeo, batı yanlısı Başbakan Saad Hariri’yle de bir görüşme gerçekleştirecek.

Pompeo ziyareti çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada , “Lübnan hükümetiyle, kendilerine yönelik İran ve Hizbullah kaynaklı tehditten kurtulabilmeleri için nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda çok ciddi zaman harcayacak, konuşacağız” dedi.

Ancak askeri olarak son derece güçlü olan Hizbullah’ı saf dışı bırakmak pek de mümkün görünmüyor.

İran destekli grubun elinde onbinlerce roket ve füze olduğu biliniyor. Hizbullah ayrıca Suriye’de Esad rejimine de destek sağlıyor. Askeri gücüyle bilinen Hizbullah, geçen yıldan itibaren daha önce hiç görülmemiş şekilde gücünü siyasi alana da kaydırdı.

Hizbullah ve ülke içerisindeki ortakları şu anda Lübnan’da parlamentoda ve kabinede çoğunluğu ellerinde tutuyorlar. Hizbullah, aralarında Sağlık Bakanlığı’nın da bulunduğu üç bakanlığı elinde bulunduruyor.

Hizbullah’ın Lübnan’da kabinede bu kadar güçlü şekilde yer alması Amerika’nın tepkisini çekiyor. Geçen ay Amerikalı Büyükelçi Elizabeth Richard, Hizbullah’ın kabinede artan etkisi konusunda Amerika’nın kaygıları olduğunu dile getirmişti.

Lübnan, Washington ve Tahran arasında uzun yıllardır siyasi anlamdaki mücadele alanlarından biri ve Amerika Başkanı Donald Trump’ın Amerika’yı İran nükleer anlaşmasından çekmesinden sonra bu noktadaki tansiyon da arttı.

Amerika, Lübnan Ordusu’na da ciddi mali yardımlar sağlıyor. Silah desteği de sunan Amerika’nın geride kalan on yılda Lübnan Ordusu’na, 1.5 milyar dolardan fazla katkı sağladığı belirtiliyor.

Pompeo’nun da ziyareti esnasında Amerika’nın Lübnan Ordusu’na verdiği desteği yinelemesi bekleniyor. Bunun karşılığında da Lübnan Merkez Bankası’nın, İran’ın Lübnan bankalarını yaptırımları delmek için kullanmasını önlenmesini talep edecek.

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