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Amerika Dışişleri: 'El Kaide Hiç Olmadığı Kadar Güçlü'

02.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

El Kaide’nin kurucusu Usame Bin Ladin’in oğlu ve yerine geçen isim olan Hamza Bin Ladin’in öldürüldüğü haberlerine karşın Amerikalı yetkililer, El Kaide’nin halen daha ciddi bir tehdit olduğu uyarısında bulunuyorlar

Amerika Dışişleri: 'El Kaide Hiç Olmadığı Kadar Güçlü'

El Kaide’nin kurucusu Usame Bin Ladin’in oğlu ve yerine geçen isim olan Hamza Bin Ladin’in öldürüldüğü haberlerine karşın Amerikalı yetkililer, El Kaide’nin halen daha ciddi bir tehdit olduğu uyarısında bulunuyorlar.

Amerikalı güvenlik güçlerinin de katıldığı bir operasyonda öldürüldüğü söylenmesine karşın Amerikalı yetkililer resmi olarak Hamza Bin Ladin’in öldürüldüğünü doğrulamıyorlar. Yetkililer Hamza Bin Ladin öldürülmüş olsa da olmasa da El Kaide’nin gücünün küçümsenmemesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan Sales, “Bugün gördüğümüz, hiç olmadığı kadar güçlü bir El Kaide. El Kaide, geride kalan sürede son derece stratejik ve sabırlı biçimde davrandı. Örgüt kendisini yeniden yapılandırırken ISIS’in tüm dünyanın teröre karşı mücadelesini üzerine toplamasına müsade etti. El Kaide halen daha bu savaşın içerisinde ve biz onlarla mücadele etmeye devam etmek zorundayız” dedi.

Amerika’nın El Kaide konusunda yaptığı değerlendirme Birleşmiş Milletler’in raporuyla da örtüşüyor. BM de örgütü dirençli olarak tanımlıyor.

BM’nin raporunda “El Kaide ile çalışan gruplar İdlib’teki IŞİD’ten Suriye’deki, Yemen’deki, Somali’deki ve Batı Afrika’daki benzerlerinde çok daha güçlüler” ifadeleri yer alıyor.

BM raporunda bahsedilen El Kaide’ye yakın gruplar konusunda Sales de kaygılarını dile getiriyor. Bu gruplar arasında Somali ve Kenya’da faaliyet gösteren ve Mağrip El Kaidesi ve Yemen merkezli Arap Yarımadası El Kaidesi de yer alıyor.

Arap Yarımadası El Kaidesi daha önce de Amerikalı yetkililer tarafından son derece tehlikeli bir grup olarak nitelendirilmiş ve özellikle bomba yapımı konusunda çok ilerlediklerine dikkat çekilmişti.

Sales, “Kimse bu sessizlik dönemini El Kaide’nin terör işini bırakması olarak yorumlama hatasına düşmesin” dedi.

Ancak uzmanlar her ne kadar El Kaide’nin halen daha ne kadar güçlü olduğundan bahsedilse de eğer doğrulanırsa Hamza Bin Ladin’in ölmüş olmasının örgüte büyük bir darbe vuracağı yorumunu yapıyorlar.

Kritik Tehdit Projeleri Merkezi’nden araştırmacı Katherine Zimmerman, “Hamza’nın ölümü özellikle Usame Bin Ladin’in oğlu olmasından ötürü küresel cihad sahnesinden ciddi bir sesin kaybolmasına anlamına gelir. Çünkü Hamza babasının mirasını devralmaya başlamıştı” değerlendirmesini yapıyor.

Ancak yine de Zimmerman ve diğer uzmanlar mevcut lider Eyman El Zevahiri’nin sağlık sorunları olduğu bilinse de El Kaide yönetiminin çabuk toparlanabilecek bir kapasitesi olduğu uyarısında bulunuyorlar.

Amerika yönetimi Başkan Trump’ın ağzından da Hamza Bin Ladin’in öldüğünü resmen doğrulamadı. Trump konuyla ilgili olarak “Hamza Bin Ladin’in ülkemiz için ciddi bir tehdit olduğunu söylebilirim bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım” dedi.

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