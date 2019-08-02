Amerika Dışişleri: 'El Kaide Hiç Olmadığı Kadar Güçlü'

El Kaide’nin kurucusu Usame Bin Ladin’in oğlu ve yerine geçen isim olan Hamza Bin Ladin’in öldürüldüğü haberlerine karşın Amerikalı yetkililer, El Kaide’nin halen daha ciddi bir tehdit olduğu uyarısında bulunuyorlar.

Amerikalı güvenlik güçlerinin de katıldığı bir operasyonda öldürüldüğü söylenmesine karşın Amerikalı yetkililer resmi olarak Hamza Bin Ladin’in öldürüldüğünü doğrulamıyorlar. Yetkililer Hamza Bin Ladin öldürülmüş olsa da olmasa da El Kaide’nin gücünün küçümsenmemesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan Sales, “Bugün gördüğümüz, hiç olmadığı kadar güçlü bir El Kaide. El Kaide, geride kalan sürede son derece stratejik ve sabırlı biçimde davrandı. Örgüt kendisini yeniden yapılandırırken ISIS’in tüm dünyanın teröre karşı mücadelesini üzerine toplamasına müsade etti. El Kaide halen daha bu savaşın içerisinde ve biz onlarla mücadele etmeye devam etmek zorundayız” dedi.

Amerika’nın El Kaide konusunda yaptığı değerlendirme Birleşmiş Milletler’in raporuyla da örtüşüyor. BM de örgütü dirençli olarak tanımlıyor.