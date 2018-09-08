Amerika Diyanet Merkezinde hafızlık töreni

WASHINGTON (AA) - Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) hafızlık eğitimini tamamlayan İbrahim Asfari'ye (12) düzenlenen törenle diploması verildi.
Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi bünyesindeki hafızlık eğitimini tamamlayan dördüncü kişi olan İbrahim Asfari, diplomasını DCA Başkanı Fatih Kanca, merkezin eski başkanı Yaşar Çolak ve cami imam hatipleri Ali Tos ve Mehmet Ali Aracı'dan aldı.
Türk bir anne ile Suriyeli bir babanın çocuğu olan Asfari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kur'an'ı ezberlemek bazen zor, bazen de kolaydı. Hamd olsun bunu tamamladım artık." şeklinde konuştu.
Kısa süre önce DCA organizasyonuyla Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydeden Asfari, İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa'ya gittiğini ve gördüklerinden çok etkilendiğini anlattı.
DCA Başkanı Fatih Kanca da "Amerika Diyanet Merkezi yetiştirdiği hafızlarla ABD'deki insanların kalbine Kur'an'ın değmesini sağlıyor. Burası bir külliye olarak Müslümanların ortak buluşma noktası olma hüviyetini taşıyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Hafızlık eğitimine çok önem verdiklerini vurgulayan Kanca, "Bugün yetiştirdiğimiz hafızlar, yarınların gönül elçileri olacaktır, buna yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Camideki cemaat ve DCA yetkilileri, merasimin ardından Asfari'nin ailesini tebrik etti.
DCA, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. Merkezin bünyesinde cami, kültür merkezi, cemiyet binası, geleneksel Türk evleri, hamam, konferans salonu ve bir restoran bulunuyor.
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