Amerika Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Amerika’nın Kuzey Ortabatı bölgeleri yoğun kar fırtınası ve sert rüzgarların etkisi altında.

Bölgede yüzlerce okul ve iş yeri kapandı, havaalanlarında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu.

Kar küreme araçlarını kullanmakta da, sert hava koşulları nedeniyle zorluklar yaşanıyor.

Meteoroloji uzmanları kar fırtınası sona erdiğinde, rekor derecedeki soğukların başlayacağı uyarısında bulundu.

Wisconsin ve Minnesota eyaletlerinin güneydoğu bölgelerinde kar kalınlığının 30,5 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Bölgenin Milwaukee, Minneapolis ve St. Paul gibi büyük kentlerinde okullar tatil edildi..

İki eyaletin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 35,5 santimetreye kadar çıkabileceği uyarısı da yapıldı.

Minnesota polisi, Pazartesi sabahı, daha iş trafiği başlamadan bile pek çok trafik kazasına yanıt vermeye çalıştı.

Wisconsin’da da kar küreme araçları zorlandı. Yollardan kar temizlendikten hemen sonra yolları yeniden kar tabakası kapladı.

Ancak meteoroloji uzmanlarını esas telaşlandıran, hafta ortası başlayacak olan kutup soğukları.

Eksi 34 Celsius dereceye düşmesi beklenen hava sıcaklığı, rüzgarla birlikte eksi 50 derece hissedilecek.

Mahkemeler ve pek çok işyeri kapanırken, Milwaukee’deki Mitchell Uluslararası Havaalanı da tüm uçuşlara kapatıldı.

