‘Amerika Elektrikli Arabada Geriye Gidiyor, Türkiye Bu Fırsatı Kullanmalı’

“Bataryalar olmazsa alternatif enerji çok zor. Alternatif enerji gelişmezse petrole, kömüre talep var” diyen Kenan Şahin’e göre elektrikli arabaları Amerikan yollarında çok sık görsek de teknolojinin merkezi olarak bilinen bir ülkeye göre Amerika dünyanın gerisinde kalıyor.

Aynı yıl, mezunu olduğu MIT'ye 100 milyon dolar bağış yaparak, o zaman için MIT'nin aldığı en büyük bağışı gerçekleştirmiş.

MIT ve Harvard'da öğretim görevlisi olarak görev yapan Kenan Şahin, 1982 yılında 1000 dolar sermayeyle kurduğu ve kendi adını verdiği şirketini 1999'da 900 kişinin çalıştığı bir kurum haline getirip, iletişim dünyasının dev şirketi Lucent Teknolojileri’ne satmış.

“Amerika maalesef geriye gidiyor. Fakat Çin bu teknolojiyi ve bu endüstriyi ele geçirmek üzere. Ve çok kısa bir süre önce 2035 senesinde 250 milyon araç yapılacak. Şimdi bu sene 95 milyon araç, çok değil. Mesela; Çin’de muazzam araba isteği var. Hindistan’da muazzam araba isteği var. Ve şimdiki arabalar artık eskiyor, çok daha modern arabalar ortaya çıkıyor. Diyelim ki 150 milyonun yüzde 50’si elektrikli. Demek ki 75 milyon araba her sene aşağı yukarı 30 bin liraya satılsa, 2 trilyonun üstünde olan bir endüstri. Ve şu anda Avrupa’da hemen hemen her otomobil firması elektriğe döndü. Tabii hemen olmayacak. 2021, 2025. Japonya bile şimdi elektrik arabaya döndü” diyen Şahin, Türkiye’nin doğru politikalar ve girişimlerle bu gelişmelerden yararlanabileceğine olan inancını şu sözlerle dile getiriyor:

“Fırsat Türkiye’de var. Çünkü Avrupa’ya giden bir çok araba, Türkiye’de montaj ediliyor dolayısıyla bu endüstriye iştirak edebilir. Bu hem hususi sektörden hem de hükümetten gelecek hem ileri gören düşüncelerle hem de çeşitli programlarla mümkün.“

Kenan Şahin’in üzerinde çalıştığı bir başka konu da, iklim değişikliği. Şahin, iklim değişikliğinin tehlikeli olduğunu kabul ediyor ama ona göre daha büyük bir tehlike var, o da değişkenlik. Şahin, Başkan Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesinin ileride çok daha fazla yansıması olacağını ifade etti. Ve ‘risk çok büyük’ dedi.

