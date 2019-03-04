Amerika En Gelişmiş Savunma Füzelerini İsrail’e Konuşlandırdı

Amerikan ordusu en gelişmiş hava ve füze savunma sistemlerini ilk defa İsrail’e yerleştirdi. Konuyla ilgili açıklama hem Amerikalı hem de İsrailli askeri yetkililerden geldi.

İsrail’e konuşlandırılmasına Mart ayında başlanan sistemlerin amacı, ABD’nin dünyanın dört bir yanına hızla füze yerleştirme kabiliyetini de test etmek.

Amerikalı yetkililer, Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma sistemi THAAD’ın tam olarak ne kadar sürede İsrail’e konuşlandırıldığını güvenlik gerekçeleriyle açıklamadı. Lockheed Martin ve Raytheon firmaları tarafından üretilen füzeler Texas’tan İsrail’e götürülmüştü.

Bu gelişme tam da İsrail’le İran arasında gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti. İsrail’in Suriye bombardımanı ve Tahran’ın Suriye’deki varlığı, son olarak da İran Dışişleri Bakanı’nın İsrail’le çatışma olasılığını dışlamadıklarını açıklaması, bölgede tansiyonu iyice yükseltti.

Amerikan ordusu THAAD sistemlerinin hızla İsrail’e yerleştirilmesinin Amerika’nın İsrail’in bölgesel güvenliğine devam eden taahhüdünü gösterdiğini kaydetti.