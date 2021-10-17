“Amerika F-16’ları F-35 Yatırımları Karşılığında Önerdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika’nın Türkiye’ye F-16’ları F-35 programına Ankara'nın yatırımları karşılığında önerdiğini belirtti.

Türkiye, Rusya’dan S-400 satışı gerçekleştirdikten sonra F-35 savaş uçağı üretim programından çıkartılmıştı.

Reuters, bu ay başında Türkiye’nin Amerika’da 40 adet F-16 satın almak istediğini, ayrıca 80 uçağın da modenizasyonunu istediğini kaydetmişti.

Erdoğan bu açıklamalarını Batı Afrika’ya ziyaretine çıkmadan önce gazetecilere yaptı.

Cumhurbaşkanı, F-35’ler için 1.4 milyar dolarlık bir ödeme olduğunu ve Amerika’nın bu ödemelere karşılık olarak bunu önerdiğini belirtti.

Erdoğan buna kaşılık olarak Türkiye’nin savunma ihtiyaçları için ne adımlar atılması gerekiyorsa atılmasına karar verdikleri mesajını verdi ve yeni F-16’ların filoyu güçlendireceğini söyledi.

Türkiye programdan çıkartılmadan önce 100 F-35 uçağı siparişi vermişti.

Ankara-Washington ilişkileri son 5 yılda, Suriye, Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşması, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler gibi bir dizi nedenden ötürü gerilmiş durumda.

Ankara’nın S-400’leri satın alması 2020 Aralık ayında Amerika’nın yaptırımlarına neden olmuştu.

Amerika Türkiye’yi yeni Rus silahı almaması konusunda uyarıyor ancak Erdoğan Türkiye’nin ikinci kez S-400 almak istediği mesajını veriyor.

Bu durum ilişkileri daha da gerginleştirebilir.

F-16’ların Türkiye’ye satış tartışması zor bir döneme denk geliyor. Çünkü bunun Kongre’den onay alması Kongre’de Türkiye’ye yönelik olumsuz atmosfer nedeniyle oldukça zor olabilir.

