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Amerika Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington Ofisini Kapatıyor

10.09.2018 22:39 | Son Güncelleme

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, başkent Washington’da 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ofisinin kapatılacağını açıkladı. Yönetim, karara gerekçe olarak da Filistin yönetiminin İsrail’le doğrudan ve anlamlı barış görüşmelerini ilerletmek adına adım atmamasını gösterdi

Amerika Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington Ofisini Kapatıyor

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, başkent Washington’da 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) ofisinin kapatılacağını açıkladı. Yönetim, karara gerekçe olarak da Filistin yönetiminin İsrail’le doğrudan ve anlamlı barış görüşmelerini ilerletmek adına adım atmamasını gösterdi.

Geçen yıl Filistin’i İsrail’le ciddi barış müzakerelerine başlamaması durumunda Washington’daki ofisini kapatacağı yönünde uyaran Trump yönetimi, ilk gündeme geldiğinde tartışmaya yol açan bu kararını böylece resmen duyurmuş oldu.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, “FKÖ ofisinin İsrail ve Filistinliler arasında kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasını destekleyen faaliyetlerini yürütmesine izin verdik. Ancak Filistin yönetimi İsrail ile doğrudan ve anlamlı barış müzakerelerini başlatma konusunda gereken adımları atmadı” ifadelerini kullandı. Amerikalı sözcü, FKÖ’nün Amerika’nın henüz görmediği barış planını kınadığını ve barış çabalarına yönelik olarak Amerikan yönetimiyle diyalog içersinde olmayı da reddettiğini vurguladı.

Bolton: ‘Hiçbir kurumun İsrail’in kendini savunma hakkını sınırlamasına izin vermeyeceğiz’

Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında FKÖ ofisinin kapatılma kararının, Filistin yönetiminin İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soruşturma açılması konusundaki çabalarına ilişkin Amerikan yönetimi ve Kongre’nin taşıdığı endişelerle de tutarlı ve uyumlu olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yüklendiği konuşmasında bu konuya da değindi. Kararı öven Bolton, “Amerika, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ya da bir başka kurumun İsrail’in kendini savunma hakkını sınırlamasına izin vermeyecek” diye konuştu.

Filistin yönetimi: ‘Amerika tarihin yanlış tarafında durmayı seçti’

Filistin yönetiminden Amerika’nın attığı bu adıma sert tepki geldi. İsrail’le geçmişteki barış görüşmelerine Filistin tarafını temsilen katılan Filistinli müzakereci ve FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erekat konuyla ilgili resmi olarak bilgilendirildiklerini söyledi. Erekat, “Bu, Trump yönetiminin Filistin halkını toplu olarak cezalandırma politikasının bir başka göstergesi” dedi.

Washington’un daha önce de sağlık ve eğitim dahil insani hizmetlere mali desteği kestiğini hatırlatan Filistinli yetkili, ”Bu insanlar savaş suçlularını koruyarak ve iki devletli çözümü yok ederek tarihin yanlış tarafında olmayı tercih etmişlerdir” ifadesini kullandı. Erekat, Trump yönetimini “mahkemeler konusunda endişe duyuyorsanız, suçlulara yardım ve yataklık etmeyi bırakın” sözleriyle hedef aldı.

Amerikan yönetimi geçen hafta sonu Doğu Kudüs’te hastaneler için ayrılan 25 milyon dolarlık yardımı da başka projelere yönlendireceğini duyurmuştu. Amerika geçen ay da Filistinli mültecilerin sağlık ve eğitim masraflarını karşılayan Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistinlilere Yardım Ajansı’na mali desteği kestiğini açıklamıştı.

Trump yönetimi ayrıca geçen aylarda İsrail’deki Amerikan büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımış, bu kararla birlikte bölgede tansiyon yükselmişti. Doğu Kudüs’ü gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin başkenti olarak gören Filistin yönetimi bu adım sonrasında barış arabulucusu olarak görmediği Amerika’yla diyalogu askıya almıştı.

Washington’un Ortadoğu barışı için bir plan üzerinde çalıştığı ve bu planda da Başkan Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in etkili olduğu belirtiliyor. Trump’ın “yüzyılın anlaşması” olarak nitelediği barış planının ayrıntıları resmi olarak bugüne kadar açıklanmadı. Ancak basına sızan bazı bilgilerde söz konusu barış planının, Gazze Şeridi’nin ve Batı Şeria’nın yarısından az bir kısmının Filistinlilerin kontrolunda olmasını öngördüğü ve Kudüs’ün etrafındaki köylerin de kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak düşünüldüğü iddia edilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü resmi olarak bütün Filistinliler’i temsil ediyor. Amerika Filistin’i devlet olarak tanımasa da Filistin Kurtuluş Örgütü Washington’da ‘genel delegasyon’ adı altında bir ofis bulunduruyor. Buradaki Filistinli yetkililer Amerikan yönetimiyle iletişimde bulunabiliyor.

Amerika ofisin 1994’te açılmasına izin vermişti. Eski Başkan Barack Obama ofiste Filistin bayrağının dalgalanmasına izin vermişti. Bu adım ofisin seviyesinin yükseldiği anlamına gelmiş, Filistinliler tarafından sevinçle karşılanmıştı.

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