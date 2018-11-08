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Amerika Genelinde Sessions Protestosu

08.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

Amerika genelinde organizatörler Başkan Donald Trump’ın Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı görevden alması ve yerine Rusya soruşturmasını eleştiren birini atamasını protesto etmek için gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu

Amerika Genelinde Sessions Protestosu

Amerika genelinde organizatörler Başkan Donald Trump’ın Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı görevden alması ve yerine Rusya soruşturmasını eleştiren birini atamasını protesto etmek için gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Protestoların 50 eyaletin yanısıra Amerikan toprağı olan Puerto Rico ve Virgin Adaları’nda da düzenlenmesi planlanıyor. Organizatörler insanlara katılımlarını belirtmeleri için internet üzerinden imza atmalarını istiyor. Protestolara kaç kişinin katılacağı henüz net değil.

Başkent Washington’daki protestonun Beyaz Saray’ın önünde olması bekleniyor.

Sessions Çarşamba günü Trump’ın isteği üzerine istifa etmişti. Sessions’ın Genel Sekreteri Matthew Whitaker geçici olarak Adalet Bakanlığı görevini yürütecek.

Organizatörler Whitaker’ın Rusya soruşturmasından kendisini çekmesini istiyorlar. Buna gerekçe olarak da Whitaker’ın daha önce soruşturmaya yönelik açıklamalarını gösteriyorlar. Organizatörler ayrıca Kongre’nin de Rusya soruşturmasını yürüten özel savcıyı korumasını istiyor.

Whitaker, daha önce Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasının kısıtlanması gerektiğini belirtmişti. Whitaker, Sessions’ın görevinden alınması sonrasında yeni Adalet Bakanı’nın Mueller’ın bütçesini kısabileceğini ve soruşturmanın da durma noktasına geleceğini kaydetmişti.

Whitaker ayrıca Trump’ın adaleti engellediğine ilişkin gerçek bir kanıtın olmadığını da kaydetmiş, Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın eski başkanı James Comey’i görevden alarak doğru karar verdiğini belirtmişti.

Comey o sırada FBI’ın Rusya soruşturmasına liderlik ediyordu. O dönemde Trump’ın soruşturmayı engellemek için Comey’yi kovduğu yorumları dile getirilmişti.

Trump birçok defa Mueller’ın Rusya soruşturmasını eleştirmiş, seçim ekibinin Rusya’yla işbirliği yaptığı ya da adaleti engellediği yönündeki suçlamaları reddederek soruşturmayı “cadı avı” olarak nitelemişti.

Sessions, Çarşamba günü bir açıklama yayınlayarak istifa etmişti. Açıklamada Trump'a hitaben, "isteğiniz üzerine görevi bırakıyorum" demişti.

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