Amerika Genelinde Sessions Protestosu

Amerika genelinde organizatörler Başkan Donald Trump’ın Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı görevden alması ve yerine Rusya soruşturmasını eleştiren birini atamasını protesto etmek için gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Protestoların 50 eyaletin yanısıra Amerikan toprağı olan Puerto Rico ve Virgin Adaları’nda da düzenlenmesi planlanıyor. Organizatörler insanlara katılımlarını belirtmeleri için internet üzerinden imza atmalarını istiyor. Protestolara kaç kişinin katılacağı henüz net değil.

Başkent Washington’daki protestonun Beyaz Saray’ın önünde olması bekleniyor.

Sessions Çarşamba günü Trump’ın isteği üzerine istifa etmişti. Sessions’ın Genel Sekreteri Matthew Whitaker geçici olarak Adalet Bakanlığı görevini yürütecek.

Organizatörler Whitaker’ın Rusya soruşturmasından kendisini çekmesini istiyorlar. Buna gerekçe olarak da Whitaker’ın daha önce soruşturmaya yönelik açıklamalarını gösteriyorlar. Organizatörler ayrıca Kongre’nin de Rusya soruşturmasını yürüten özel savcıyı korumasını istiyor.