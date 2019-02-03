Amerika Göçmenlik Dairesi'nden Farklı Taktik: Sahte Üniversite

Farmington Üniversitesi, internet sitesine göre 1950'li yıllarda kurulan, bilim ve işletme odaklı bir eğitim kurumu. Michigan eyaletinin Detroit kenti yakınlarında olduğu belirtilen üniversite, internet sitesine göre geleneksel eğitim metotlarını uzaktan öğrenme teknikleriyle harmanlıyor ve öğrencilerin esnek ders saatleri seçmelerine olanak tanıyor.
Ancak Farmington Üniversitesi'nde ne derslik var, ne de eğitmen. Detroit Free Press gazetesine göre Amerika'da göçmenliği denetleyen İç Güvenlik Bakanlığı'nın kurduğu hayali üniversite, Amerika'da kaçak yollardan kalmak isteyen yabancı öğrencileri hedef alıyor.
Detroit'te bir federal büyük jüri, kaçak göç soruşturmasıyla bağlantılı sekiz kişiye suçlamalar yöneltti. Çoğu Hindistan kökenli bu kişiler, üniversiteye öğrenci kaydetmek için çalışıyordu.
Suçlamalar bu yılın başında yapıldı ve geçtiğimiz hafta içinde kamuoyuna açıklandı. Mahkeme belgelerine göre bu sekiz kişi birbiriyle işbirliği yaparak 600'den fazla yabancı öğrencinin Amerika'da kaçak olarak kalmasını sağladı ve 2017'den bu yılın başına kadar bundan 250 bin dolar tutarında kar elde etti.
Mahkeme belgelerine göre yabancı öğrencilerin Amerika'da kaçak olarak kalması için çalışan bu sekiz kişi, üniversitenin sahte olduğunu biliyordu. Ancak Farmington Üniversitesi'nin, İç Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü gizli operasyonun bir parçası olduğunun farkında değillerdi.
Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Dairesi ICE, İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Daireden geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre operasyon, 2015 yılından bu yana sürdürülüyor.
Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Dairesi'ne göre hem yabancı öğrenciler hem de bu öğrencileri okula kaydetmeye çalışanlar, Farmington Üniversitesi'nde ders yapılmadığını, buranın aslında geleneksel bir eğitim kurumu olmadığını biliyordu. Üniversiteye kayıt yaptıranlar, kısaca CPT olarak bilinen Curricular Practical Training adlı öğrenci vize programına katılıyordu. CPT vizesi, Amerika'daki üniversitelerde F-1 öğrenci vizesiyle eğitim gören yapancı öğrencilerin okulda bulundukları süre zarfında eğitim gördükleri alanla sınırlı olmak kaydıyla maaşlı ya da maaşsız staj yapmalarına ya da uygulamalı eğitim programlarına katılmalarına olanak tanıyor.
Savcı Matthew Schneider'ın makamından yapılan açıklamada, ”Yabancı öğrencilerin ülkemiz için değerli kaynaklar olduğunu biliyoruz. Ancak bu vakanın da kanıtladığı gibi yabancı öğrenciler için iyi niyetle oluşturulmuş bir vize programı, kötü amaçlara alet edilebiliyor,” ifadeleri yer aldı.
Federal göçmenlik yetkilileri, geçtiğimiz hafta Farmington Üniversitesi'ne kayıt yaptıran yaklaşık yüz öğrenciyi gözaltına aldı. Yüzlerce öğrencininse gözaltına alınma riski bulunduğu bildiriliyor. Göçmenlik yasalarını çiğnemekle suçlanan bu öğrencilerin sınır dışı edilme riski bulunuyor.
Detroit Free Press gazetesinin haberine göre öğrencilerin çoğu, Hindistan'da Telugu dilini konuşan etnik gruba mensup. Amerikan Telugu Birliği, Facebook sayfasında yayınladığı açıklamada, öğrencilerin akreditasyonsuz üniversitelere kayıt yoluyla yasadışı olarak Amerika'da kalmalarını sağlayacak sahte okul yöneticilerine karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.
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