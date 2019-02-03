Amerika Göçmenlik Dairesi'nden Farklı Taktik: Sahte Üniversite

Farmington Üniversitesi, internet sitesine göre 1950'li yıllarda kurulan, bilim ve işletme odaklı bir eğitim kurumu. Michigan eyaletinin Detroit kenti yakınlarında olduğu belirtilen üniversite, internet sitesine göre geleneksel eğitim metotlarını uzaktan öğrenme teknikleriyle harmanlıyor ve öğrencilerin esnek ders saatleri seçmelerine olanak tanıyor.

Ancak Farmington Üniversitesi'nde ne derslik var, ne de eğitmen. Detroit Free Press gazetesine göre Amerika'da göçmenliği denetleyen İç Güvenlik Bakanlığı'nın kurduğu hayali üniversite, Amerika'da kaçak yollardan kalmak isteyen yabancı öğrencileri hedef alıyor.

Detroit'te bir federal büyük jüri, kaçak göç soruşturmasıyla bağlantılı sekiz kişiye suçlamalar yöneltti. Çoğu Hindistan kökenli bu kişiler, üniversiteye öğrenci kaydetmek için çalışıyordu.

Suçlamalar bu yılın başında yapıldı ve geçtiğimiz hafta içinde kamuoyuna açıklandı. Mahkeme belgelerine göre bu sekiz kişi birbiriyle işbirliği yaparak 600'den fazla yabancı öğrencinin Amerika'da kaçak olarak kalmasını sağladı ve 2017'den bu yılın başına kadar bundan 250 bin dolar tutarında kar elde etti.