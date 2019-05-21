Amerika Huawei’ye Yönelik Kısıtlamaları Geçici Olarak Azalttı

Amerika, Çin Huawei şirketine yönelik kısıtlamaları müşterilerinin zarar görmesini en aza indirme gerekçesiyle geçici olarak azalttı. Şirket ise bunun çok anlam ifade etmediğini çünkü Huawei’nin Amerika’nın hamlesine karşı hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Amerika Ticaret Bakanlığı Huawei’nin geçen hafta Amerikan ürünleri almasını engellemiş, şirketin ulusal güvenlikle ters düşen aktivitelere dahil olduğunu iddia etmişti.

Haftanın ilk günü ise Ticaret Bakanlığı Huawei’ye 19 Ağustos’a kadar Amerikan ürünleri satın alabileceğine dair lisans verdi. Amaç telekom ağlarının sürdürülebilmesi ve Huawei telefonlarının yazılım yenilemelerine ulaşabilmesi.

Çin şirketi başka bir uyarı olmaksızın Amerikan üretimi yazılımla yeni bir ürün geliştiremeyecek.

Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross, erteleme kararının Huawei teçhizatlarına dayanan telekom operatörlerine düzenleme yapmak için zaman kazandırma amacı taşıdığını kaydetti.

Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei ise ertelemenin şirket için az bir anlamı olduğunu çünkü Huawei’nin böyle bir senaryoya karşı hazırlıklar yapmakta olduğunu kaydetti.