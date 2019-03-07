Amerika İdeolojiler Çatışmasına Gebe

Bazı Demokrat Partili aday adayları, ekonomi, çevre ve sağlık gibi konularda ilerici görüşleri savunurken, Başkan Trump ve diğer Cumhuriyetçi aday adayları Demokratlar’ı sosyalizme kaymakla suçluyor. Bu da Amerika’da bir ideolojiler çatışması yaşanacağını gösteriyor.

Kamala Harris’ten Cory Booker ve Elizabeth Warren’a kadar Demokrat Parti başkan aday adayları seçmenleri kampanyalarına çekmek için çalışıyor.

Kendisini Demokrat Sosyalist olarak tanımlayan Vermont Senatörü Bernie Sanders Demokrat kanatta yarışa katıldı.

New Yorklu Alexandria Ocasio-Cortez gibi Temsilciler Meclisi’nin yeni üyeleri de bu ilerici enerjilerinin bir kanıtı olarak kapsamlı bir çevre planı için baskı oluşturuyor. Ancak Demokratlar’ın çevre konusundaki erişilmesi zor planları, zenginlerden daha fazla vergi alınması ve devletin sağlık konusundaki desteklerinin arttırılması yönündeki projeleri, Cumhuriyetçiler ve Başkan Trump’ın tepkisine neden oluyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu tartışmaların kendilerinin nasıl geniş kapsamlı bir parti yapısına sahip olduklarını ortaya koyduğunu söylüyor.