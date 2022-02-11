Amerika ile AB ve NATO’dan Ukrayna Zirvesi

Bu hafta içerisinde Moskova ile Batı arasında süren diplomatik temasların ardından, ABD, AB ve NATO yetkilileri, bugün "Genişletilmiş 5'li Grup" çerçevesinde telefon görüşmesinde biraraya geliyor.

Bugün Türkiye saatiyle 19.00'da yapılacak görüşmeye ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'ya giderek Rusya lideri Vladimir Putin ile kesin sonuç vermeyen 6 saatlik görüşmesinin ardından, Rusya'nın Karadeniz'e 6 savaş gemisini göndermesi ve Belarus ile ortak askeri tatbikata başlaması üzerine diplomatik çabalar da hızlandı. Putin ile Normandiya formatı çerçevesinde Minsk Anlaşması'nın yeniden canlandırılabileceğini savunan Macron'a karşı, Amerikan yöentimi, bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği uyarısında bulundu.

Perşembe günü, Berlin'de toplanan Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya) diplomatlarının 9,5 saat süren görüşmesinden de bir sonuç çıkmadığı açıklandı.

Başkan Joe Biden'ın Amerikan NBC televizyonunda Ukrayna'daki Amerikalılar'dan ülkeyi derhal terketmelerini istemesinin ardından, Kanada Dışişleri Bakanlığı da yeniden kendi vatandaşlarına "Ukrayna'dan derhal ayrılmaları" çağrısı yaptı.

Bu çağrıdan bir kaç dakika sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği" endişesini yineledi. Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına daha fazla asker yığdığını ve "Kış olimpiyatları sırasında dahi bir işgalin gözardı edilemeyeceğini" dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Cuma günü öğle saatlerinde, aynı yönde açıklamalarda bulundu. Avrupa'da "yeni bir silahlı çatışmanın gerçek bir risk olduğunu" tekrar eden Stoltenberg, "Uyarı süreleri azalırken, Rus birliklerinin sayısı artıyor. Bana göre, Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgali tek olası senaryo değil. Olasılıklar arasında Kiev hükümetini devirme girişimi veya karma (hibrit) bir siber saldırı ihtimali de var" diye konuştu.

