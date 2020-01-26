Amerika-İran Bir Savaşa Doğru mu Gidiyor?

İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ve ardından Tahran’ın Irak’ta Amerikan askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı Ortaoğu’da zaten yüksek olan gerilimi daha da arttırdı.

Kriz şimdilik atlatıldı ama bölgede yakın zamanda bir savaş ihtimali var mı? Ortadoğu’da dengeler yeniden değişiyor mu? Bu soruları Amerikan Dış Politika Konseyi’nden Ilan Berman’a sorduk…

Berman, “Sanırım, İran’la Amerika arasında yeni ve daha fazla çekişmenin olacağı bir döneme giriyoruz. Ama ani bir şekilde savaşa doğru gittiğimiz düşüncesinde değilim. Son dönemde yaşadıklarımız Trump yönetiminin İran’ın bölgede düşmanca tavrına yönelik bir geri püskürtmeydi, İran politikasında bir caydırıcılık oluşturmak. Bence çatışma hemen köşede değil. Bu daha çok İran’ın ne yapacağına bağlı. Başkan’ın hızlıca bir çatışmaya girmek istemediği çok açık. Ama Amerikan üslerine, Amerikan personeline yönelik provakasyonlar devam ederse, sanırım Trump yönetiminin karşılık vermemesi çok zor olur. 8 Ocak’taki konuşmasında İran’ın ne yapması gerektiğini belirtti. Trump yönetiminin baskıya devam edeceğini kaydetti. Müzakereler için kapı açık” sözleriyle gelinen noktayı özetliyor.