HABER
  4. Amerika İran Dışişleri Bakanı'na BM Toplantısı İçin ABD Vizesi Vermedi

Amerika İran Dışişleri Bakanı'na BM Toplantısı İçin ABD Vizesi Vermedi

07.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Perşembe günü New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenecek Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e Amerika vize vermedi

Amerika İran Dışişleri Bakanı'na BM Toplantısı İçin ABD Vizesi Vermedi

Perşembe günü New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenecek Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e Amerika vize vermedi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkn yorum yapmazken ismi açıklanmayan bir yetkili vize verilmediğini doğruladı.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi anlaşması uyarınca Amerika genel olarak yabancı diplomatlara vize veriyor. Ancak Washington yönetimi güvenlik, terörizm ve dış politika gibi nedenlerle vize başvurularını reddedebileceğini söylüyor.

İran’ın BM Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da söz konusu haberi basında gördüklerini ancak ABD’li yetkililer ya da Zarif’in ofisinden kimseyle konuya ilişkin bir görüşme yapmadıkları belirtildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

İran Dışişleri Bakanı’nın BM toplantısına katılması, Washington ve Tahran arasındaki İranlı Generel Süleymani’nin ABD operasyonuyla öldürülmesinden kaynaklanan son gerginlikten önce planlanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi toplantısı İran Dışişleri Bakanı’na uluslararası platformda Amerika’nın operasyonunu kınama şansı verecekti. Cevad Zarif son olaral Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York’a gelmişti.

Zarif’in Temmuz ayında yine BM toplantıları için New York’a gelişinde Zarif’in New York’ta sadece belirli bir bölgede seyahat edebilmesi konusunda izin sağlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Nijerya’da patlama: 30 ölü, 35 yaralıNijerya’da patlama: 30 ölü, 35 yaralı
Putin'i tebessüm ettiren o görüntüPutin'i tebessüm ettiren o görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin'i tebessüm ettiren o görüntü

Putin'i tebessüm ettiren o görüntü

Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi

Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi

Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı

Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı

İran Meclisi'nden son dakika ABD kararı! Terörist ilan ettiler

İran Meclisi'nden ABD kararı

'ABD, Cevad Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi' iddiası

ABD'den gerilimi tırmandıracak İran hamlesi

Meksika'da uyuşturucu savaşları: 60 binden fazla kişi kayıp

Meksika'da uyuşturucu savaşları: 60 binden fazla kişi kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.