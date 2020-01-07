Amerika İran Dışişleri Bakanı'na BM Toplantısı İçin ABD Vizesi Vermedi

Perşembe günü New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenecek Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e Amerika vize vermedi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkn yorum yapmazken ismi açıklanmayan bir yetkili vize verilmediğini doğruladı.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi anlaşması uyarınca Amerika genel olarak yabancı diplomatlara vize veriyor. Ancak Washington yönetimi güvenlik, terörizm ve dış politika gibi nedenlerle vize başvurularını reddedebileceğini söylüyor.

İran’ın BM Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da söz konusu haberi basında gördüklerini ancak ABD’li yetkililer ya da Zarif’in ofisinden kimseyle konuya ilişkin bir görüşme yapmadıkları belirtildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

İran Dışişleri Bakanı’nın BM toplantısına katılması, Washington ve Tahran arasındaki İranlı Generel Süleymani’nin ABD operasyonuyla öldürülmesinden kaynaklanan son gerginlikten önce planlanmıştı.