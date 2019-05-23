Amerika İran Geriliminde Kürtlerin Rolü Ne Olacak?

Amerika ile İran arasındaki gerilimin arttığı bugünlerde gözler Irak Kürt Bölgesine çevrildi. Amerika’nın, Dünyanın en büyük konsolosluğu ve İran sınırına çok yakın üslerinin yer aldığı bölge, gerilimin daha da tırmanması halinde nasıl bir rol üstlenecek?

Irak Kürt Bölgesi’nin başkenti Erbil’e karayoluyla 70 km, İran sınırına ise kuşbakışı yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunan Harir Kasabasındaki eski bir hava üssüne 2014 yılında Amerikan ordusu yerleşti. Baas döneminden kalma üs onarılarak, işlevsel hale getirildi. Üssün kullanıma hazır hale getirildiği süreçte Amerika-İran ilişkileri bugün olduğu kadar gergin değildi.

Son dönemlerde iki ülke ilişkilerinde gerilimin artması dikkatleri hem üsse, hem de Kürt bölgesine çevirdi.Olası bir savaşta Kürt Bölgesinin rolü ne olacak?

Dicle Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde akademisyen olan Mehmet Alkış’a göre, olası bir savaşta Amerika ve Kürtlerin karşılıklı birbirlerine ihtiyacı var. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Alkış, hem Harir Üssü’nün hem yeni konsolosluğun, İran’a yönelik bir girişim olabileceğine dikkat çekti. Alkış, “Amerika 2013 yılında Saddam rejimini yıktıktan sonra amacı sadece bu rejimi değiştirmek değildi,yeni bir sistem kurmaktı. O tarihten sonra İran'ın da Irak'ta etkisi arttı. Amerika, 2017 yılından sonra milli güvenlik belgesinde İran'ı, Ortadoğu'da kendisine bir rakip olarak görüyor. Amerika, Ortadoğu'da attığı adımları günlük olarak atmıyor. 2014 yılında Saddam rejiminden kalan İran sınırına çok yakın bir yerdeki bu askeri üssü aldığı zaman da İran'la arasında bir sorun olduğunda, burayı kullanabileceğinin hesabını yapmış olabilir. 2003'ten sonra Kürdistan Bölgesi resmi statüye kavuşunca Amerika, Kürtleri bir denge unsuru olarak gördü. Hem kendine bir müttefik olarak hem İran'a karşı bir denge olarak gördü. 2017'deki bağımsızlık referandumda Kürtler, Amerika'nın ve Avrupa'nın İran'a karşı bağımsızlığı destekleyeceğini düşündü ama hesap tutmadı.Kürtler şunu biliyor; günün sonunda Amerika ve İran arasında bir sorun meydana gelirse, birbirlerine ihtiyaçları olacaktır.Bunu biliyorlar ve görüyorlar.Ama şunu da görmek lazım, İran'ın da Kürdistan'da özellikle de Süleymaniye çevresinde etkisi var. İran'ın eli oralara kadar uzanıyor ve oralarda etkili olmak istiyor. Oradaki grupları da kendine yaklaştırmak, kendi etkisi altına almak istiyor. Amerika da oradaki Kürtleri kullanmak istiyor.Şunu da söyleyebilirim; Amerika Erbil'de en büyük konsolosluğunu açıyor. Bu konsolosluğun idari ve teknik işler için olmadığını biliyoruz. Orayı bütün Ortadoğu’daki işlerini yürütmek için bir merkez olarak kullanacaktır.Orayı çok önemli bir yer olarak gördüğü için büyük bir konsolosluk kuruyor.Amerika orada kendisine askeri üsler de kurmuştu. Bu özellikle İran meselesi ile ilgilidir. Kürdistan deniz tarafından değil ama kara tarafından çok önemlidir ve çok yakındır” dedi.