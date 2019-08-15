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Amerika İran Tankerine El Koyulmasını İstiyor

15.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

Amerika Adalet Bakanlığı Cebelitarık’ta tutulan İran tankerine el koyulması için başvuruda bulundu

Amerika İran Tankerine El Koyulmasını İstiyor

Amerika Adalet Bakanlığı Cebelitarık’ta tutulan İran tankerine el koyulması için başvuruda bulundu.

Söz konusu tanker Avrupa Birliği’nin yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle Cebelitarık’ta tutuluyordu.

Tankerin Suriye’ye petrol sevkiyatı yaptığından şüpheleniliyor.

Cebelitarık hükümeti Amerika Adalet Bakanlığı’nın Grace 1 adlı tankee el koymak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Açıklamada tankere yönelik suçlamaların değerlendirildiği kaydedildi.

Konu Cebelitarık Yüksek Mahkemesi’nde değerlendirilecek.

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