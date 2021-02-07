“Amerika İran’ı Masaya Çekmek İçin Yaptırımları Kaldırmayacak

Amerika Başkanı Joe Biden Washington’un İran’ı müzakere masasına çekmek için yaptırımları kaldırmayacağını söyledi.

Bununla birlikte yönetimden üst düzey bir isim İran’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmada yer alan yükümlülüklerine dönmesi durumunda Amerika’nın da aynısını yapacağını belirtti.

Biden İran’la ilgili açıklamalarını Cuma günü CBS televizyonuna yapmıştı. CBS, bu kaydı Pazar günü yayınladı.

Biden, İran’ın masaya çekilmesi için Amerika’nın önce yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağı sorusuna ‘hayır’ yanıtını verdi.

“Önce İran mı uranyum zenginleştirmeyi durdurmalı” sorusuna Biden başını sallayarak yanıt verdi.

Söz konusu 2015 tarihli nükleer anlaşmada İran’ın belli oranda uranyum zenginleştirmesine olanak veriliyordu.

Biden’ın bu sözlerine yönetimden üst düzey bir isim açıklık getirdi.

Söz konusu yetkili İran’ın Batılı ülkelerle imzaladığı 2015 tarihli nükleer anlaşmada yer alan orandan fazla uranyum zenginleştirmemesi gerektiğini belirtti.

Yetkili İran’ın anlaşmada yer alan sınırdan daha fazlasını yapmaması gerektiğini vurguladı.

Amerika’nın duruşunda bir değişiklik yok diyen yetkili, “Amerika İran’ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor, eğer bunu yaparsa Amerika da aynısını yapacak” dedi.

