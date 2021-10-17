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Amerika Kaçırılan Misyonlerleri Nasıl Kurtaracak?

17.10.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti’de kaçırıldığı belirtilen Amerikalı misyonerlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği tartışılıyor. Bazı Kongre üyeleri misyonerlerin serbest kalması için gerekirse askeri güç kullanılmasından yana

Haiti’de kaçırıldığı belirtilen Amerikalı misyonerlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği tartışılıyor. Bazı Kongre üyeleri misyonerlerin serbest kalması için gerekirse askeri güç kullanılmasından yana.

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetç Adam Kinzinger fidye ödemeden müzakerelerle misyonerlerin serbest kalmasının mümkün olup olmayacağına bakılması gerektiğini söyledi.

Kinzinger bununla birlikte bu yöntemden bir sonuç çıkmazsa askeri ya da polis gücü kullanarak misyonerlerin serbest kalmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Kinzinger bu açıklamayı CNN televizyonuna yaptı.

Aralarında çocukların da olduğu bir grup Amerikalı misyoner ve aile üyelerinin silahlı kişiler tarafından başkent Port-au-Prince yakınlarında kaçırıldığı kaydedilmişti.

Kaçırılanların sayısının 17 olduğu belirtiliyor.

Olayın misyonerlerin bir yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra gerçekleştiği de konuyla ilgli medyayla paylaşılan bilgiler arasında.

Misyonelerin yetimhaneyi ziyaret sonrasında evlerine dönerken kaçırıldıkları kaydedildi.

Olay, gelişmelerle ilgili bilgisi olan bir orgnizasyonun çeşitli dini misyoner gruplarına gönderdiği ses kaydıyla gün yüzüne çıktı.

Olayla ilgili fazla ayrıntı verilmezken Amerikalı yetkililer gelişmelerden haberdar olduklarını kaydetti.

Bir sözcü, Amerikan vatandaşlarının ülke dışındaki güvenliklerinin Dişişleri Bakanlığı’nın en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Haiti, dünya genelinde en fazla kaçırma olayına sahne olan ülkelerden biri.

Silahlı gruplar bu kaçırmalardan yüksek miktarda para kazanabiliyor.

Haiti'de, Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin 7 Temmuz’da özel konutunda öldürülmesi ve ardından 2 bin 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki deprem kaçırma olaylarının yeniden artmasına neden oldu.

Silahlı gruplar yülzerce dolarla 1 milyon dolardan fazla fidye isteyebiliyorlar.

Geçen ay başkentte bir papaz yardımcısı bir kilise önünde öldürülmüş, eşi de kaçırılmıştı.

Yetkililere göre 2021’in ilk 8 ayında Haiti'de en az 328 kişi kaçırıldı. Bu rakam geçen yıl 234 olmuştu.

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