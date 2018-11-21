Amerika 'Kara Cuma'ya Hazırlanıyor

Bu hafta Amerikan piyasaları için kısa ama bir o kadar da önemli bir hafta.

Şükran Günü dolayısıyla piyasalar Perşembe günü kapalı, Cuma günüyse sadece yarım gün işleme açık. Bu hafta Amerikan ekonomisinin en önemli haftası.Tüketici güvenini ölçmek açısından çok büyük önem taşıyan Black Friday, yani ‘Kara Cuma’ ucuzluğu bu hafta gerçekleşecek.

Her ne kadar online alışveriş son bir kaç yılda dükkanlara giden tüketicilerin sayısını azaltsa da Black Friday hala en kalabalık alışveriş günü kabul ediliyor.

Rakamlarla bakarsak 2017’de yani geçen sene, dükkanlara akın eden müşteri sayısı bir önceki yıla, 2016’ya oranla %4 azalmış.

2016’da bir çoğumuzun televizyon ekranlarında şaşkınlıkla izlediği dükkanlarda birbiriyle kavga ederek televizyonları alışveriş sepetlerine dolduran Amerikalılar’ın sayısı 101.7 milyon iken, 2015 de bu sayı 175 milyondu.

Cuma gününden sonra en çok alışveriş beklenen gün olan Cumartesi günüyse geçen yıl mağazalar 64 milyon kişinin hücumuna uğraşmış, Pazar günü bu rakam 33 milyona düşmüş. Son bir kaç yıldır Şükran Günü bile açık olan dükkanlara geçen sene 29 milyon kişi gitmiş.