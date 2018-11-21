Amerika 'Kara Cuma'ya Hazırlanıyor

Bu hafta Amerikan piyasaları için kısa ama bir o kadar da önemli bir hafta.
Şükran Günü dolayısıyla piyasalar Perşembe günü kapalı, Cuma günüyse sadece yarım gün işleme açık. Bu hafta Amerikan ekonomisinin en önemli haftası.Tüketici güvenini ölçmek açısından çok büyük önem taşıyan Black Friday, yani ‘Kara Cuma’ ucuzluğu bu hafta gerçekleşecek.
Her ne kadar online alışveriş son bir kaç yılda dükkanlara giden tüketicilerin sayısını azaltsa da Black Friday hala en kalabalık alışveriş günü kabul ediliyor.
Rakamlarla bakarsak 2017’de yani geçen sene, dükkanlara akın eden müşteri sayısı bir önceki yıla, 2016’ya oranla %4 azalmış.
2016’da bir çoğumuzun televizyon ekranlarında şaşkınlıkla izlediği dükkanlarda birbiriyle kavga ederek televizyonları alışveriş sepetlerine dolduran Amerikalılar’ın sayısı 101.7 milyon iken, 2015 de bu sayı 175 milyondu.
Cuma gününden sonra en çok alışveriş beklenen gün olan Cumartesi günüyse geçen yıl mağazalar 64 milyon kişinin hücumuna uğraşmış, Pazar günü bu rakam 33 milyona düşmüş. Son bir kaç yıldır Şükran Günü bile açık olan dükkanlara geçen sene 29 milyon kişi gitmiş.
Ama rakamlara baktığımızda bu kişilerin online platformlarda yaptıkları harcamanın mağazalara oranla %18 daha fazla olduğunu görüyoruz. Piyasa araştırma şirketi Criteo’ya göre online satışlar geçtiğimiz yıl rekor 7,9 milyar dolar olmuş. Bu satışların %40’ının cep telefonları üzerinden yapılması da diğer bir ilginç bilgi. Amerikalılar cep telefonlarını alışverişte bu sene belki de bilgisyarlarından daha çok kullanabilirler.
Satış beklentilerini ise Ulusal Perakende Satış Federasyonu her yıl olduğu gibi bu sene de tahminlerini açıkladı. Şükran Günü itibariyle başlayan Noel alışveriş sezonu, Kasım ve Aralık ayı arasındaki iki ayı kapsayacak ve bu sene 2018’e oranla satışlarda %4,1 artış bekliyor. Federasyon. Amerika ve Çin arasındaki ticari savaşın hisse senetleri üzerinde etkisi olup olmayacağı sıkça tartışılıyordu ama perakendecilerin verdiği bilgilere göre e Çin’e uygulanan extra gümrük vergilerinin fiyatları etkilememesi için stoklar ticari savaş göz önünde bulundurularak aylar önce doldurulmuş ve 2018 alışveri sezonuna hazırlıklar tamamlanmış.
Critea’nin anket sonuçlarına göre bu sene Amerikalı tüketicilerin Noel sezonunda ortalama 1007,24 dolar harcamaları bekleniyor, bunun 637 doları hediyelere, 215 dolar yeme-içme, dekorasyon ve noel tebrik kartlarına gidiyor, 154 dolarsa kişilerin kendilerine alacakları veya güzel fırsatları değerlendirecekleri mallara harcanacak.
Noel alışverişi dediğimizde Amerikan ekonomisi için diğer önemli bir veri de istihdam. Bu sezonda perakende sektörü yeni iş olanakları sunuyor, geçici de olsa yaklaşık 500-550 bin dönemsel işçi alınması bekleniyor bu sene alışveris sezonunda. Rekor 2013 yılında kırılmış, 764 bin 750 kişi ise alınmış, en kötü sezonsa Amerika ve dünyayı etkileyen 2008 krizi döneminde yaşanmış, sadece 263 bin işçi bu dönemde geçici olarak istihdama katılmış.
Gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya: en iyi ucuzluklar nerede ve ne zaman olacak ?
Kara Cuma ucuzlukları Cuma gününü beklemeden başladı. Dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Amazon günlerdir sayfasında ucuzluğa başladı bile. Özellikle elektronik almak için en iyi gün 26 Kasım, yılbaşı süsleri için 22 Kasım, oyuncak için ise Şükran Günü sırasında %35’e varan indirimler verecek Amazon bu sene.
Evet kısaca belki geleneksel olarak Black Friday adı verilen bu indirim furyası artık neredeyse bir hafta sürüyor ve sadece mallar sadece mağazalardan değil online platformlardan da elde ediliyor. Geçtiğimiz senenin rakamlarını verdik, bakalım bu yıl yeni rekorlar kırılacak mı hep birlikte göreceğiz.
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