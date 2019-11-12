HABER

Amerika Kasım Ayında Donuyor

12.11.2019 12:47 | Son Güncelleme

Amerika’nın büyük bir bölümünde henüz sonbahar olmasına karşın çetin kış koşullarına maruz kalıyor

Amerika Kasım Ayında Donuyor

Amerika’nın büyük bir bölümünde henüz sonbahar olmasına karşın çetin kış koşullarına maruz kalıyor.

Rocky Mountains’tan Doğu yakasına kadar birçok şehir ve bölge rekor düzeyde düşük hava sıcaklıkları beklendiğine dikkat çekiliyor.

Chicago’da Pazartesi günü itibariyle kar kalınlığı 15 cm oldu ve kötü hava koşulları nedeniyle 900’e yakın uçuş iptal edildi. Buzlanma nedeniyle O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda American Airlines şirketine ait bir uçak pistten dışarı savruldu.

Bununla birlikte Indiana, Michigan ve Vermont’da da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rekor derecedeki düşük hava sıcaklıklarının etkisi altındaki bölgelerden Chicago’da beklenen en yüksek hava sıcaklığı -6 derece olarak açıklandı. Bu değer Kasım ayı için bir önceki en düşük hava sıcaklığı ölçümünden 7 derece daha az.

Dallas şehrinde de dün hava sıcaklığı bir saat içerisinde 18 dereceden 8 dereceye düştü. Bugün de hava sıcaklığının -1 dereceye inmesi bekleniyor.

Amerika’da neredeyse ülkenin tamamında rekor düzeyde düşük hava sıcaklıkları bekleniyor.

Vermont eyaletinde kayak sezonunun beklenenden çok daha önce açılacağı duyuruldu.

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
AB'den İran'a yaptırım uyarısıAB'den İran'a yaptırım uyarısı
İki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralıİki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya başladı

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya başladı

İki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralı

İki tren çarpıştı: 16 ölü, 48 yaralı

Hong Kong'da üniversite kampüslerinde polisle çatışma

Hong Kong'da üniversite kampüslerinde polisle çatışma

İran Genelkurmay Başkanı: Ortadoğu’daki en büyük füze gücü

İran Genelkurmay Başkanı: Ortadoğu’daki en büyük füze gücü

Ruhani: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz

Ruhani: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz

Zarif: Son 18 ay içerisinde yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt gösterin

Zarif: Yerine getirdiğiniz tek bir taahhüt gösterin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.