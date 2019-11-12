Amerika Kasım Ayında Donuyor

Amerika’nın büyük bir bölümünde henüz sonbahar olmasına karşın çetin kış koşullarına maruz kalıyor.

Rocky Mountains’tan Doğu yakasına kadar birçok şehir ve bölge rekor düzeyde düşük hava sıcaklıkları beklendiğine dikkat çekiliyor.

Chicago’da Pazartesi günü itibariyle kar kalınlığı 15 cm oldu ve kötü hava koşulları nedeniyle 900’e yakın uçuş iptal edildi. Buzlanma nedeniyle O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda American Airlines şirketine ait bir uçak pistten dışarı savruldu.

Bununla birlikte Indiana, Michigan ve Vermont’da da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rekor derecedeki düşük hava sıcaklıklarının etkisi altındaki bölgelerden Chicago’da beklenen en yüksek hava sıcaklığı -6 derece olarak açıklandı. Bu değer Kasım ayı için bir önceki en düşük hava sıcaklığı ölçümünden 7 derece daha az.

Dallas şehrinde de dün hava sıcaklığı bir saat içerisinde 18 dereceden 8 dereceye düştü. Bugün de hava sıcaklığının -1 dereceye inmesi bekleniyor.

Amerika’da neredeyse ülkenin tamamında rekor düzeyde düşük hava sıcaklıkları bekleniyor.

Vermont eyaletinde kayak sezonunun beklenenden çok daha önce açılacağı duyuruldu.

