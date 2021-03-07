"Amerika Kendini Savunmak İçin Ne Gerekiyorsa Yapacak"

Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerika’nın kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Austin’in bu açıklaması Irak’ta Amerikan, koalisyon ve Irak güçlerine ev sahipliği yapan Ain al-Sada üssüne geçen hafta düzenlenen roket saldırısının ardından geldi.

ABC televizyonuna açıklamalarda bulunan Austin, Amerika’nın Irak’a olayı hızlıca soruşturması ve sorumluyu belirlemesi için çağrı yaptığını belirtti. Amerikalı yetkililer saldırı tarzının İran destekli militanları işaret ettiğini belirtiyor.

Austin, “Eğer yapmamız gerekenin vurmak olacağını düşünürsek kendi seçeceğimiz zaman ve yerde bunu yapacağız. Askerlerimizi koruma hakkımız kullanıyoruz” dedi.

Austin, İran’a Amerika karşılığının gerilimi tırmandırmaya yönelik olmayacağı konusunda bir mesaj verildi mi sorusuna yanıt olarak Tahran’ın Amerika’nın aktivitelerini tamamen değerlendirebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Austin, “Bundan çıkarmaları gereken askerlerimizi koruyacağımızdır ve karşılığımız ölçülü olacak. Umarız doğru şeyleri yapmayı seçerler” ifadelerini kullandı.