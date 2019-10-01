HABER

"Amerika Kıtasında Melez Kültürün Doğuşu" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:48 | Son Güncelleme

"Amerika Kıtasında Melez Kültürün Doğuşu" sergisi

Perulu yazar Inca Garcilaso de la Vega'nın hayatını anlatan "Amerika Kıtasında Melez Kültürün Doğuşu" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (LAMER), Peru'nun Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen sergiye, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Alberto Campana Boluarte, LAMER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek ile diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Boluarte, sergiye katkılarından dolayı fakülte ve LAMER'e teşekkür ederek, Peru'nun, kökeni itibariyle İnka medeniyetinin kültürüne dayanan kadim bir ülke olduğunu ifade etti.

Peru'nun melez bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Boluarte, "Inca Garcilaso, Peru kültürünün kökenlerini dünyaya öğreten, Avrupa ve Amerika kültürünü birleştiren bir simgedir." dedi.

Sergide, Perulu yazar Inca Garcilaso de la Vega'nın hayatını anlatan fotoğraflar sergilendi.

LAMER Başkanı Kutlu ise yazar Vega'nın hem Peru hem de Latin Amerika için çok önemli bir yazar olduğunu belirterek, İnka medeniyetinin ve melez kültürünün anlaşılmasında yazarın büyük katkısının olduğunu anımsattı.

Dekan Çiçek de konuşmasında, fakülte olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaretİmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret
Esenler Otogarı’nda yıkım işlemleri başladıEsenler Otogarı’nda yıkım işlemleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Amerika Kıtasında Melez Melez Kültürün Doğuşu" Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygul Inca Garcilaso de la Vega Peru'nun Ankara Büyükelçisi Alberto Campana Boluarte

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

Ankara Mamak'ta duraktaki yayalara çarpmıştı! Karar verildi

4 kişinin ölümüne neden olmuştu!

İki terörist etkisiz hale getirildi

İki terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.