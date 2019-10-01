"Amerika Kıtasında Melez Kültürün Doğuşu" sergisi

Perulu yazar Inca Garcilaso de la Vega'nın hayatını anlatan "Amerika Kıtasında Melez Kültürün Doğuşu" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (LAMER), Peru'nun Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen sergiye, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Alberto Campana Boluarte, LAMER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek ile diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Boluarte, sergiye katkılarından dolayı fakülte ve LAMER'e teşekkür ederek, Peru'nun, kökeni itibariyle İnka medeniyetinin kültürüne dayanan kadim bir ülke olduğunu ifade etti.

Peru'nun melez bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Boluarte, "Inca Garcilaso, Peru kültürünün kökenlerini dünyaya öğreten, Avrupa ve Amerika kültürünü birleştiren bir simgedir." dedi.

Sergide, Perulu yazar Inca Garcilaso de la Vega'nın hayatını anlatan fotoğraflar sergilendi.

LAMER Başkanı Kutlu ise yazar Vega'nın hem Peru hem de Latin Amerika için çok önemli bir yazar olduğunu belirterek, İnka medeniyetinin ve melez kültürünün anlaşılmasında yazarın büyük katkısının olduğunu anımsattı.

Dekan Çiçek de konuşmasında, fakülte olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

