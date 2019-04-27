HABER

Amerika kıtasındaki en eski ayak izinin Şili'de olduğu kanıtlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 20:59 | Son Güncelleme

Amerika kıtasındaki en eski ayak izinin Şili'de olduğu kanıtlandı

Amerika kıtasında insana ait en eski ayak izinin, 9 yıl önce Şili'de bulunan ayak izi olduğu kanıtlandı.

Bilimsel yayınlar yapan PLOS ONE dergisinde yayımlanan makaleye göre, Şili Antarktik Üniversitesinde (UACh) görevli bilim adamları, 2010'da Şili'nin Osorno şehrindeki Pilauco arkeolojik alanında bulunan ayak izinin kıtadaki insana ait en eski ayak izi olduğunu ispat etti.

Yaklaşık 16 bin yıl öncesine dayanan ayak izinin hayvana ait olup olmadığını belirlemek için araştırmalar yürütülüyordu.

Bulunan ayak izi 23 santimetre uzunluğunda ve çalışmalar, izin yalın ayak yürüyen bir yetişkine ait olabileceğini ortaya koyuyor.

Şili basınında yer alan haberlere göre, UACh'deki çalışmaları yürüten Paleontolog Karen Moreno, katıldığı bir radyo programında, "15 bin 600 yıllık insan kalıntılarıyla karşı karşıyayız. Bu, Pilauco'da Amerika kıtasının en yaşlı insanlarının olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan, makalede, bölgede 3 metre derinliğe kadar yapılan toprak katmanlarındaki çalışmalar sonucu bulunan taştan yapılmış aletlerin, Güney Amerika'da erken dönemde sömürgeciliğin olduğu ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da kutlayacağız"HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da kutlayacağız"
Tekirdağ’da görülen kelebek hayrete düşürdüTekirdağ’da görülen kelebek hayrete düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerika kıtasının en eski ayakizi

En Çok Okunan Haberler

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.