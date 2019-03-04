Amerika Konsolosluk Hizmetlerini De Kudüs Büyükelçiliği'ne Taşıdı

Amerika, Kudüs’te Filistinlilere hizmet veren konsolosluğunu kapatarak buradaki hizmetleri de bugün itibariyle Kudüs’teki yeni büyükelçiliğe taşıyor.

Konuyla ilgili olarak Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu Amerika’nın Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne ilişkin politikasında bir değişimin işareti değildir. Söz konusu karar diplomatik çabalarımız ve operasyonlarımızın etkinliğini küresel alanda arttırmak amacıyla alınmıştır” denildi.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu kararı Ekim ayında duyurmuştu. Söz konusu karar, bunu Başkan Trump’ın İsrail yanlısı bir başka hareketi olarak gören Filistin tarafında öfkeye neden oldu.

Filistinli Baş Müzakereci Saib Erekat söz konusu kararı “Tabuta çakılmış son çivi” olarak niteledi.

Filistin, Amerika’nın büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararına da sert tepki göstermişti.

Filistin, Doğu Kudüs’ün gelecekteki başkentleri olmasını istiyor ve Kudüs’ün statüsünün barış görüşmeleri kapsamında çözüme kavuşturulmasını istiyorlar.

Öte yandan konsolosluğunda Amerika Büyükelçilik binasına taşınmasının gerçekleştiği Pazartesi sabah, Batı Şeria’da üç Filistinli araçlarını İsrail askerlerinin üzerine sürdü. İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, olayda bir askerin ağır yaralandığı iki Filistinlinin ise askerler tarafından vurularak öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada aracın askerlere kasten çarptığı ve bunun bir saldırı olduğu ifade edildi.

