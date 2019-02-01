Amerika Kutup Girdabı’ndan Çıkıyor

Amerika’nın Orta-Batı eyaletleriyle kuzeydoğu kıyılarını etkisi altına alan kutup girdabı haftaya yerini bahar havasına bırakıyor.

Kutup soğuklarından sadece günler sonra, meteoroloji uzmanları hava sıcaklıklarının yer yer 25 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi.

Havaların ısınması sevindirici bir haber gibi görünse de karların kısa sürede erimesi boruların patlamasına, nehirlerin taşmasına ve yolların çökmesine neden olabilir.

Weather Underground firmasının meteoroloji direktörü Jeff Masters, bu kadar ani oluşan büyük hava sıcaklığı değişiminin daha önce görülmediğini düşünüyor.

New York eyaletinin batı bölümlerine 51 santimetre kalınlığında kar yağarken, sert rüzgarlar da hissedilen sıcaklığı daha da düşürüyor.

Milwaukee’de bir kişinin daha donmuş olarak bulunmasıyla, kutup soğukları nedeniyle ölenlerin sayısı en az 16’ya yükseldi.

Ancak, Orta-Batı eyaletlerinde havalar ısınıyor. Örneğin Illinois eyaletinin Rockford kentinde Perşembe günü eksi 35 derece olan hava durumunun, Pazartesi günü 10 derece olması bekleniyor.