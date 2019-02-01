Amerika Kutup Girdabı’ndan Çıkıyor

Amerika’nın Orta-Batı eyaletleriyle kuzeydoğu kıyılarını etkisi altına alan kutup girdabı haftaya yerini bahar havasına bırakıyor.
Kutup soğuklarından sadece günler sonra, meteoroloji uzmanları hava sıcaklıklarının yer yer 25 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi.
Havaların ısınması sevindirici bir haber gibi görünse de karların kısa sürede erimesi boruların patlamasına, nehirlerin taşmasına ve yolların çökmesine neden olabilir.
Weather Underground firmasının meteoroloji direktörü Jeff Masters, bu kadar ani oluşan büyük hava sıcaklığı değişiminin daha önce görülmediğini düşünüyor.
New York eyaletinin batı bölümlerine 51 santimetre kalınlığında kar yağarken, sert rüzgarlar da hissedilen sıcaklığı daha da düşürüyor.
Milwaukee’de bir kişinin daha donmuş olarak bulunmasıyla, kutup soğukları nedeniyle ölenlerin sayısı en az 16’ya yükseldi.
Ancak, Orta-Batı eyaletlerinde havalar ısınıyor. Örneğin Illinois eyaletinin Rockford kentinde Perşembe günü eksi 35 derece olan hava durumunun, Pazartesi günü 10 derece olması bekleniyor.
Ani sıcaklık değişimi hayatı normale döndürecek olsa da, yollarda çökmeler olması ve köprülerin temellerinin zayıflaması beklenen olası sorunlar.
Ani ısınma araç lastiklerinin patlamasına ve jantların eğilmesine neden olabilir.
Aynı durum evlerdeki su borularının da patlamasına neden olabilir. Boruların içindeki buzun çözülmesi bazen donmasından daha büyük zarar verebiliyor.
Öte yandan Michigan’da bir köprü, donan suyun seviyesi köprünün boyunu geçtiği için kapatıldı. New York’un Buffalo kentinde de yetkililer buzlanma sonrası Niagara Nehri’nde oluşacak taşkına hazırlık yapıyor.
Minnesota’da ise, doğal gaz kullanıcılarına arzda yaşanabilecek eksiklik nedeniyle termostatlarındaki ısı ayarını düşürmeleri çağrısı yapıldı.
Birçok kentte soğuklar rekor kırdı.
Weather Underground firmasının meteoroloji direktörü Jeff Masters, kutup girdabının Kanada üzerinde seyrettiğini ve bir müddet geri gelmeyeceğini belirtti.
Ancak durum tekrar yaşanırsa, kutup girdabı soğuklarının Şubat ayının sonunda olması bekleniyor bununla birlikte son günlerde yaşanan soğukları getirmeyeceği belirtiliyor
Kutup soğukları sonrası çok sayıda kişi hastanelerinin acil servislerine başvurdu.
Illinois eyaletinde en az 144 kişi, özellikledonma tehlikesi şikayetleriyle acil servislerdeydi.
Kutup soğuklarının ekonomiye etkisinin çok büyük olması beklenmiyor.
Çok sayıda kişi evlerinden çalışabildiğinden işgücü kaybı az olurken, Moody’s Analytics’in baş ekonomisti Mark Zandi, soğuk havanın ekonomiye etkisinin az olmasının nedenini elektrik kesintilerinin olmamasına bağlıyor.
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