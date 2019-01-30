Amerika ‘Kutup Girdabı’nın Etkisi Altında

Amerika’nın dörtte üçü “kutup girdabı” olarak adlandırılan soğuk hava dalgasının etkisi altında.

Yetkililer dondurucu soğukların tehlikeleri karşısında uyarılarını sürdürüyor.

Kutup girdabı, Kuzey Kutbu’nun etrafında dolaşan soğuk hava akımının bir parçası. Bu soğuk hava dalgası Kanada ve Amerika’ya doğru inerek kutup soğuklarına yol açtı.

Kutup soğukları, özellikle Amerika’nın Orta-batı eyaletlerine 30 santimetreden fazla yağan kar sonrası geldi.

Soğuk hava ve kar, belirtilenlere göre şu ana kadar iki kişinin ölümüne neden oldu.

Aşırı soğuklar nedeniyle okul ve devlet dairelerinin yanısıra, pek çok iş yeri de çalışanlarına evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Soğuk ve buzlanma nedeniyle yüzlerce uçuş da iptal edildi.

Dondurucu soğuklar, Amerika’nın dörtte üçünü etkiliyor. Batıda Kuzey ve Güney Dakota eyaletlerinden Ohio eyaletine kadar olan yaklaşık 2 bin kilometrelik şerit, kutup soğuklarından en çok etkilenecek bölgeler olarak açıklandı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, son zamanlarda yaşanan en soğuk kutup etkisi olduğunu belirtti.