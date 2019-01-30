Amerika ‘Kutup Girdabı’nın Etkisi Altında

Amerika’nın dörtte üçü “kutup girdabı” olarak adlandırılan soğuk hava dalgasının etkisi altında.
Yetkililer dondurucu soğukların tehlikeleri karşısında uyarılarını sürdürüyor.
Kutup girdabı, Kuzey Kutbu’nun etrafında dolaşan soğuk hava akımının bir parçası. Bu soğuk hava dalgası Kanada ve Amerika’ya doğru inerek kutup soğuklarına yol açtı.
Kutup soğukları, özellikle Amerika’nın Orta-batı eyaletlerine 30 santimetreden fazla yağan kar sonrası geldi.
Soğuk hava ve kar, belirtilenlere göre şu ana kadar iki kişinin ölümüne neden oldu.
Aşırı soğuklar nedeniyle okul ve devlet dairelerinin yanısıra, pek çok iş yeri de çalışanlarına evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
Soğuk ve buzlanma nedeniyle yüzlerce uçuş da iptal edildi.
Dondurucu soğuklar, Amerika’nın dörtte üçünü etkiliyor. Batıda Kuzey ve Güney Dakota eyaletlerinden Ohio eyaletine kadar olan yaklaşık 2 bin kilometrelik şerit, kutup soğuklarından en çok etkilenecek bölgeler olarak açıklandı.
Ulusal Meteoroloji Dairesi, son zamanlarda yaşanan en soğuk kutup etkisi olduğunu belirtti.
Meteoroloji Dairesi, Orta-batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının eksi 23 ila 40 derece olacağını, hatta esen sert rüzgarlarla birlikte Minnesota eyaletinin bir bölgesinde hissedilen sıcaklığın eksi 54’e kadar ineceği uyarısında bulundu.
Amerika’nın üçüncü en büyük kenti Chicago’da da soğuk etkin bir şekilde hissediliyor.
Illinios, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde acil durum önlemleri alınıyor.
Amerikalılar’a gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarıları yapıldı.
Ulusal Meteoroloji Dairesi, donma tehlikesinin yüksek olduğu uyarısını da yaptı.
Chicago kentinde 160’a yakın ‘ısınma merkezi’ kuruldu. Eksi 32 dereceye düşen sıcaklıklar kentte rekor kırabilir. ‘Rüzgarlı kent’ olarak bilinen Chicago’da, sert rüzgarlarla birlikte hissedilen sıcaklıkların eksi 45’e kadar düşebileceği de belirtilenler arasında.
Öte yandan, dondurucu soğuklar başlamadan hemen önce Washington kenti dahil, Amerika’nın kuzeydoğu ve güney bölgelerine kar yağdı.
Başkent Washington’da soğuk hava nedeniyle acil durum ilan edilirken, evsizler için ek çalışmalar yapılıyor.
Atlanta kentinde de 300’e yakın uçuş iptal edildi.
Dondurucu soğuklar Kanada’da da ender olaran ilan edilen ‘tehlikeli’ hava durumu uyarılarının yapılmasına yol açtı.
Bilimadamları, iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarının daha çok yaşanmasına neden olduğunu belirtiyor.
‘Kutup girdabının’ bir bölümünün kırılıp güneye doğru sarkmasının nedeni olarak uzmanlar, ısınan havanın Kuzey Kutbu etrafında dolanan girdabın gücünü kırmış olabileceğini belirtiyor.
Başkan Donald Trump da, kuşkuyla baktığı iklim değişikliğiyle ilgili düşüncelerini Twitter’dan paylaştı ve “Küresel ısınmaya ne oldu? Lütfen hemen geri gel, sana ihtiyacımız var” dedi.
Öte yandan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Olayları Dairesi de, 2015’te yayınladıkları bir makaleden alıntı yaparak “Kış fırtınaları, küresel ısınmanın olmadığını kanıtlamaz” mesajını paylaştı.
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