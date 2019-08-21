Amerika Kuzey Kore'yle Yeniden Masaya Oturabilir

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu füze denemelerinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. Pompeo, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Kuzey Kore başka denemeler yapmamasını umduğunu söyledi.

Kuzey Kore yönetimi, Amerika’nın Güney Kore’yle bölgede yaptığı askeri tatbikatların kendisi açısından risk teşkil ettiği gerekçesiyle füze testlerine yeniden başlamıştı. Kuzey Kore şu ana kadar 6 kısa menzilli füze testi gerçekleştirdi.

Amerika Başkanı Donald Trump da aybaşında Twitter hesabından konuyla ilgili paylaştığı bir mesajda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kendisine bir mektup gönderdiğini ve biraraya gelmek ve görüşme konusundaki niyetini bildirdiğini belirtmişti.

Güney Koreli yetkililerle görüşmesinin ardından bir açıklama yapab Biegun, Amerika’nın Kuzey Kore’den de benzer bir haber gelir gelmez görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Amerika’nın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Trump yönetiminin Kuzey Kore’yle nükleer programlarıyla ilgili görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kore’nin son olarak Cuma günü yaptığı denemede fırlattığı füze 230 kilometre mesafe kat ettikten sonra Kuzey Kore açıklarında denize düştü.Bu füzenin Güney Kore ve Amerika’nın bölgedeki askeri varlığını vurabilecek özellikle olduğu ifade ediliyor.

Amerika Başkanı Trump’sa Kuzey Kore’nin yaptığı füze denemeleri değil Güney Kore’yle yapılan tatbikatın yüksek maliyetinden şikayet etti.

Kendisine füze denemeleri hakkında soru sorulan Trump, “Bunlar sorun değil çünkü kısa menzilliler” dedi.

Trump, bu füzeleri “ufak olanlar” diye nitelendirdi. Trump ayrıca Kim Jong Un’un kendisine çok güzel bir mektup gönderdiğini hatta bu mektubun füze deneleri konusunda ufak bir özür de içerdiğini söyledi.

Trump mevcut başkanlığının görev süresi dolmadan Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasını başarmayı umduğunu dile getiriyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ve Amerika’nın yeniden görüşme masasına beklendiği kadar kısa bir sürede dönmeyeceğini dile getirdi.

Pompeo, CBS televizyonuna verdiği demeçte “Görüşmelere yeniden başlama yolunda engeller olacak. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un masaya gelmesi ve nükleer programdaki düzenlemeler sayesinde iyi bir kazanımla masadan kalkmasını umuyoruz. Bu Kuzey Kore halkı için iyi olacaktır. Tüm dünya için iyi olacaktır” dedi.

