HABER

Amerika Kuzey Kore'yle Yeniden Masaya Oturabilir

21.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

Amerika’nın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Trump yönetiminin Kuzey Kore’yle nükleer programlarıyla ilgili görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi

Amerika Kuzey Kore'yle Yeniden Masaya Oturabilir

Amerika’nın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Trump yönetiminin Kuzey Kore’yle nükleer programlarıyla ilgili görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Güney Koreli yetkililerle görüşmesinin ardından bir açıklama yapab Biegun, Amerika’nın Kuzey Kore’den de benzer bir haber gelir gelmez görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Amerika Başkanı Donald Trump da aybaşında Twitter hesabından konuyla ilgili paylaştığı bir mesajda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kendisine bir mektup gönderdiğini ve biraraya gelmek ve görüşme konusundaki niyetini bildirdiğini belirtmişti.

Kuzey Kore yönetimi, Amerika’nın Güney Kore’yle bölgede yaptığı askeri tatbikatların kendisi açısından risk teşkil ettiği gerekçesiyle füze testlerine yeniden başlamıştı. Kuzey Kore şu ana kadar 6 kısa menzilli füze testi gerçekleştirdi.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu füze denemelerinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. Pompeo, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Kuzey Kore başka denemeler yapmamasını umduğunu söyledi.

Kuzey Kore’nin son olarak Cuma günü yaptığı denemede fırlattığı füze 230 kilometre mesafe kat ettikten sonra Kuzey Kore açıklarında denize düştü.Bu füzenin Güney Kore ve Amerika’nın bölgedeki askeri varlığını vurabilecek özellikle olduğu ifade ediliyor.

Amerika Başkanı Trump’sa Kuzey Kore’nin yaptığı füze denemeleri değil Güney Kore’yle yapılan tatbikatın yüksek maliyetinden şikayet etti.

Kendisine füze denemeleri hakkında soru sorulan Trump, “Bunlar sorun değil çünkü kısa menzilliler” dedi.

Trump, bu füzeleri “ufak olanlar” diye nitelendirdi. Trump ayrıca Kim Jong Un’un kendisine çok güzel bir mektup gönderdiğini hatta bu mektubun füze deneleri konusunda ufak bir özür de içerdiğini söyledi.

Trump mevcut başkanlığının görev süresi dolmadan Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasını başarmayı umduğunu dile getiriyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ve Amerika’nın yeniden görüşme masasına beklendiği kadar kısa bir sürede dönmeyeceğini dile getirdi.

Pompeo, CBS televizyonuna verdiği demeçte “Görüşmelere yeniden başlama yolunda engeller olacak. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un masaya gelmesi ve nükleer programdaki düzenlemeler sayesinde iyi bir kazanımla masadan kalkmasını umuyoruz. Bu Kuzey Kore halkı için iyi olacaktır. Tüm dünya için iyi olacaktır” dedi.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onayTarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husiler ABD'ye ait İHA düşürdü

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Trump önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı: Geri dönsün

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.