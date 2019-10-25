‘Amerika Mazlum Denilen Teröristi Bize Teslim Etmeli’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "terörist" olarak tanımladığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani’yi Amerika'nın Türkiye’ye teslim etmesi gerektiğini söyledi.
TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, “Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim, onlar da bu adamı isteyecekler. Böyle bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba Mazlum Kobani’nin mektubunu iliştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir taraftan teröre karşı mücadeleyi konuşuyoruz bir taraftan onların gönderdiği mektupları kendi mektuplarınıza ek yapıp bize gönderiyorsunuz. Bunları hep konuştuk. Biz bunları Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda size kırgınız, bir teröristle mektup alışverişinde bulunuyorsunuz, o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz. Hiçbir şey diyemedi” dedi.
13 Kasım’da ABD’ye düzenlemeyi planladığı ziyarete de değinen Erdoğan, şunları söyledi:
“Sayın Trump benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar mümkün olduğunca dürüst davrandı. Teröristin ona gönderdiği mektubu bana göndermesi. Bu tavrını kınadım. Ayın 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bir heyet olarak giderek oradaki görüşmeleri yapacağız. Bu mektubu da yanımızda getirip kendisine göstereceğiz. Sayın (Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir) Putin'e de söylediğim bir şey var. Ben bir teröristle masaya oturmam. Herhangi bir terör örgütünü aracı olarak asla kabul etmem. Benim bugüne kadar öğrendiğime göre sadece devletler arasında savaş olur. Siz bir terör örgütünün başı ile müzakere etmezsiniz ama devletler arasında oturur müzakereleri yaparsınız. O zaman dedi ben (ABD Başkan Yardımcısı Mike) Pence ve (Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo'yu gönderiyorum dedi. Bu heyet geldi, görüştük. Türkiye Cumhuriyeti devleti asla terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmamıştır. Orada 120 saat dedik. 120 saat doldu, ondan sonra da Rusya ile yaptığımız anlaşmanın süreci başladı. O da 150 saat ve devam ediyor. 13'ünde ABD seyahatini gerçekleştireceğiz. Birçok konuda görüşeceğiz. Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz.”
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