‘Amerika Mazlum Denilen Teröristi Bize Teslim Etmeli’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "terörist" olarak tanımladığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani’yi Amerika'nın Türkiye’ye teslim etmesi gerektiğini söyledi.

TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, “Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim, onlar da bu adamı isteyecekler. Böyle bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba Mazlum Kobani’nin mektubunu iliştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir taraftan teröre karşı mücadeleyi konuşuyoruz bir taraftan onların gönderdiği mektupları kendi mektuplarınıza ek yapıp bize gönderiyorsunuz. Bunları hep konuştuk. Biz bunları Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda size kırgınız, bir teröristle mektup alışverişinde bulunuyorsunuz, o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz. Hiçbir şey diyemedi” dedi.