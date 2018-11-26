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Amerika Meksika Sınırı Yeniden Açıldı

26.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

Göçmenlerin akın etmesi üzerine kapatılan Amerika Meksika sınırı yeniden çift yönlü geçişlere açıldı

Amerika Meksika Sınırı Yeniden Açıldı

Amerikalı yetkililer, Amerika’nın San Diego ve Meksika’nın Tijuana şehirleri arasındaki sınırı yeniden geçişlere açtılar. Sınır, Pazar günü Meksika tarafından Amerika’ya geçmeye çalışan göçmenlerin sınır noktasına akın etmesi sonucu çift yönlü olarak kapatılmıştı.

Pazar günü aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 500 civarında göçmen Meksika polisinin sınırda kurduğu barikatı aşarak Amerika tarafına geçmeye çalıştılar. Amerikalı güvenlik görevlileri, göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, 'sınırın çok sayıda göçmenin yasal olmayan şekilde geçiş yapmaya çalışması üzerine halkın güvenliğini sağlamak adına kapatıldığını' söyledi.

Meksika İçişleri Bakanlığı da sınırdan geçmek üzere, Meksika Polisi'nin barikatlarını aşan ve şiddet olaylarına karışan kişilerin, tamamen kontrol altına alındığını bu kişilerin kimlik tespitlerinin ardından da sınırdışı edileceklerini duyurdular.

Açıklamada ayrıca Meksika hükümetinin şiddet olaylarına karışmayan göçmenlere insan haklarına saygı çerçevesinde davranmayı sürdürdüğü, sınıra asker gönderilmesinin şu aşamada söz konusu olmadığı ifade edildi. Ancak Meksika hükümeti de sınır devriyelerinin sayısını arttıracağını duyurdu.

Meksika’nın Amerika sınırındaki şehri Tijuana’ya, Meksika'yı karayoluyla boydan boya geçerek gelen yaklaşık 5 bin kadar göçmen ulaşmış durumda. Bu kişiler kendi ülkelerindeki çeteler ve ölüm tehdidi benzeri tehlikelere nedeniyle kaçmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar.

Pazar günü konuya ilişkin olarak sosyal medyadan mesajlar veren Başkan Donald Trump, Meksika ve Orta Amerika ülkelerini suçladı. Trump bu kişilerin yola çıkmasına ve Meksika’yı boydan boya geçmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu. Trump ayrıca Meksika’nın bu iddiayı yalanlamasına karşın göçmenlerin resmi başvuruları alınana kadar Meksika’nın onlara ev sahipliği yapacağı iddiasını yineledi.

Trump Twitter mesajında da “Daha zeki olabilerdi!Meksika bu kafileyi sınıra gelmeden çok önce durdursaydı yada ülkeleri çıkışlarına izin vermeseydi” ifadelerini kullandı.

Trump çoğunluğu Honduras, Guetamala ve El Salvador’dan gelen göçmenlerin Amerika’ya yapacakları yasal sığınma başvurusu onaylanmadan ülkeye alınmayacaklarını tekrarladı. Trump aksi takdirde bu kişilerin yakalanarak gözaltına alınacağını yakalanıp serbest bırakılmayacağını belirtti.

Meksika hükümeti göçmenlerin başvuruları sonuçlanana dek Meksika’da kalacakları iddiasını da bir kez daha yalanladı. Yeni seçilen Meksika hükümetinin yakında İçişleri Bakanlığı görevini devralacak olan Olga Sanchez, “Bu konuda Amerika ve Meksiksa hükümeti arasında herhangi bir anlaşma yok” dedi. Meksika’nın göçmenleri için bir bekleme noktası olmayacağını söyledi.

Bu açıklamanın saatler öncesinde The Washington Post gazetesi Amerika’yla Meksika arasında bu yönde bir anlaşma olduğunu iddia etmişti.

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