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Amerika Meksika Sınırında Bir Göçmen Çocuk Daha Öldü

16.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

Amerika-Meksika sınırında gözetim merkezinde tutulan ve bir aydır hastanede kontrol altında tutulan 2.5 yaşında bir çocuk zatürre yüzünden hayatını kaybetti.

Amerika Meksika Sınırında Bir Göçmen Çocuk Daha Öldü

Guetamalalı bir yetkili Amerika sınırında 2.5 yaşındaki göçmen bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu Amerika-Meksika sınırında gözaltında tutulurken ölen dördüncü göçmen çocuk oldu.

Del Rio, Teksas’taki Guetamala temsilcisi Tekandi Paniagua, hayatını kaybeden çocuğun ailesiyle birlikte Nisan ayında El Paso’dan Amerika’ya geçiş yaptığını söyledi. 2.5 yaşındaki erkek çocuğun yüksek ateş ve nefes alma zorluğu yaşadığını bunun üzerine hastaneye kaldırıldığını ancak küçük çocuğun zatürreden öldüğünü belirtti.

Çocuk yaklaşık bir aydır hastanede kalıyordu. Çocuğun ölüm haberini ilk olarak Washington Post gazetesi duyurmuştu.

Amerika Gümrük Muhafaza yetkilileri konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı ve soruları yanıtsız bıraktılar.

Sınırı geçtikten sonra denetim merkezlerinde tutulan çocuklar ve ailelerin sağlık koşulları uzunca bir süredir tartışma konusu. Ancak yetkililer aşırı yığılma nedeniyle sorunlar olduğunu belirtiyorlar.

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