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Amerika Merkez Bankası Faizler Konusunda Bekle Gör Taktiği Uygulayacak

09.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, iyi giden ekonomi ve düşük enflasyonun, merkez bankasına faiz oranları konusuda “bekle ve gör” yaklaşımında bulunma imkanı sunduğunu söyledi

Amerika Merkez Bankası Faizler Konusunda Bekle Gör Taktiği Uygulayacak

Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, iyi giden ekonomi ve düşük enflasyonun, merkez bankasına faiz oranları konusuda “bekle ve gör” yaklaşımında bulunma imkanı sunduğunu söyledi.

Stanford Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Powell, Amerika Merkez Bankası FED’in, yaşanan büyük durgunluktan çıkılması için sarf ettiği çabaların ardından yeniden operasyonlarında normalleşme noktasında olduğuna dikkat çekti.

FED elimdeki yüklü miktardaki hazine bonosu ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde düzenlemelere gidiyor. Powell, yetkililerin merkez bankasının bilançosunu düşürmeye yönelik bir plan üzerinde çalıştıklarını, bu plana ait detayların da yakın zamanda duyurulacağını söyledi.

FED, 4.5 trilyon dolara ulaşan bilançosunu küçültmeye yönelik hareketlerde bulunuyor ve bu da yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Bilanço küçültme

Amerika Merkez Bankası FED 2017 yılının Ekim ayında bilançosunu küçültmeye yönelik hareketlere başlamıştı. FED’in şu anki bilançosu 4 trilyon dolar civarında ve bazı yatırımcılar, FED’in uzun vadeli faiz ornalarını daha da yükseltebileceği ve ekonomiye zarar verebileceği endişesini taşıyorlar.

Bazı uzmanlar, FED’in bilançosunun 3.5 trilyon dolar civarında kapanacağını bunun da 2008’deki finansal kriz öncesine göre 1 trilyon dolarlık daha az bir rakam anlamına geleceği tahminini yapıyorlar.

Powell eldeki varlıkların FED’in rezervlerini ve bankacılık sistemini desteklemeye yetecek oranda olduğunu belirtti ve “Bu orana bu yılın sonlarına yaklaşabiliriz” dedi.

Powell, “Bu hedefe dikkatli şekilde ilerlerken, piyasalardaki bozulmayı minimize edebilmek adına son derece şeffaf ve öngörülebilir adımlar atacağız” diye konuştu.

FED’in üzerinde durduğu konulardan biri de enflasyon artışı. Bu konuda FED, enflasyon hedefini değiştirip değiştirmeyeceğini değerlendirecek. Şu anda enflasyon hedefi yüzde 2 olarak görülüyor.

Bu noktada faiz artışlarına ilişkin olarak Powell, net olarak bir bilgi vermekten kaçındı ancak Ocak ayından yana FED, bu yıla ilişkin olarak 2018’deki gibi dört faiz artışının olacağına ilişkin sinyal vermiyor.

Bazı uzmanlar FED’in faiz politikasını yıl sonuna kadar değiştirmeyeceğini düşünüyorlar. Trump’ın vergi indirimleri ve devlet bütçesi harcamalarının etkisiyle faiz oranlarında indirimlerin 2020 yılından itibaren başlayabileceği belirtiliyor.

FED’in geçen yıl yaptığı faiz arttırımları Başkan Trump’ın sert eleştirilerine neden olmuştu. Trump faiz artışlarının piyasalarda düşüşe neden olduğunu söylüyor.

Powell, “Tüm dünyada kamu kurumlarına yönelik yoğun bir baskı ve güvenin azaldığı bir dönem yaşıyoruz. Biz Amerika Merkez Bankası’nda kamuoyunun sürdürülebilir güvenini kazanmak üzere yoğun biçimde çalışıyoruz” dedi.

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