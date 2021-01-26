Amerika’nın ilk yerlileri Sibiryalıydı!

Yapılan çalışma kapsamında bilim insanları, insanların ve köpeklerin binlerce yıl öncesine ait arkeolojik ve genetik kayıtlarını analiz etti. Sonuçlarda Amerika kıtasına yerleşen ilk insanların Kanada ve Rusya'yı birbirine bağlayan ve Beringia olarak bilinen deniz köprüsünü geçtiği görüldü.

Bununla birlikte veriler, Kuzey Sibiryalılar adlı bir halkın kurtları yemek artıklarıyla besleyerek onları evcilleştiren ilk insanlar olabileceğini gösterdi.

KÖPEKLER İLK OLARAK 23 BİN YIL ÖNCE SİBİRYA'DA EVCİLLEŞTİRİLDİ

Çalışmanın ortak yazarı olan Oxford Üniversitesi'nden Profesör Greger Larson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Araştırmacılar daha önce köpeklerin Avrasya'dan Avrupa'ya, Çin'den Mezopotamya’ya kadar birçok yerde evcilleştirildiğini öne sürdüler. Ancak, eski insan ve köpek fosillerinden elde edilen birleşik kanıtlar, köpeklerin derin tarihine dair anlayışımızı geliştirmemize yardımcı oluyor ve şimdi köpeklerin evcilleştirilmesinin başlatıldığı olası bir bölge olan Sibirya ve Kuzeydoğu Asya'ya işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Durham Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Araştırma başyazarı Dr. Angela Perri ise, "Sibirya'da gerçekleşen köpek evcilleştirmesi, insan-köpek ilişkisinin kökenleri hakkında her zaman sahip olduğumuz birçok soruyu yanıtlıyor. Arkeoloji, genetik ve zamanın parçalarını bir araya getirerek, köpeklerin ilk kez Sibirya'da evcilleştirildiği ve oradan Amerika'ya ve dünyanın dört bir yanına dağıldığına çok daha net bir resim görüyoruz” açıklamasını yaptı.