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Amerika’nın ilk yerlileri Sibiryalıydı!

26.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Amerika’nın ilk yerlileri Sibiryalıydı!

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yaklaşık 15 bin yıl önce Amerika'ya yerleşen ilk insanların Kuzeydoğu Asya’dan geldiğini ve yanlarında köpeklerini de getirdiğini ortaya koydu.

Yapılan çalışma kapsamında bilim insanları, insanların ve köpeklerin binlerce yıl öncesine ait arkeolojik ve genetik kayıtlarını analiz etti. Sonuçlarda Amerika kıtasına yerleşen ilk insanların Kanada ve Rusya'yı birbirine bağlayan ve Beringia olarak bilinen deniz köprüsünü geçtiği görüldü.

Bununla birlikte veriler, Kuzey Sibiryalılar adlı bir halkın kurtları yemek artıklarıyla besleyerek onları evcilleştiren ilk insanlar olabileceğini gösterdi.

KÖPEKLER İLK OLARAK 23 BİN YIL ÖNCE SİBİRYA'DA EVCİLLEŞTİRİLDİ

Çalışmanın ortak yazarı olan Oxford Üniversitesi'nden Profesör Greger Larson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Araştırmacılar daha önce köpeklerin Avrasya'dan Avrupa'ya, Çin'den Mezopotamya’ya kadar birçok yerde evcilleştirildiğini öne sürdüler. Ancak, eski insan ve köpek fosillerinden elde edilen birleşik kanıtlar, köpeklerin derin tarihine dair anlayışımızı geliştirmemize yardımcı oluyor ve şimdi köpeklerin evcilleştirilmesinin başlatıldığı olası bir bölge olan Sibirya ve Kuzeydoğu Asya'ya işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Durham Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Araştırma başyazarı Dr. Angela Perri ise, "Sibirya'da gerçekleşen köpek evcilleştirmesi, insan-köpek ilişkisinin kökenleri hakkında her zaman sahip olduğumuz birçok soruyu yanıtlıyor. Arkeoloji, genetik ve zamanın parçalarını bir araya getirerek, köpeklerin ilk kez Sibirya'da evcilleştirildiği ve oradan Amerika'ya ve dünyanın dört bir yanına dağıldığına çok daha net bir resim görüyoruz” açıklamasını yaptı.

KUZEY SİBİRYALILAR TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP

Öte yandan, araştırmacılar 23 bin ile 19 bin yıl önce gerçekleşen Son Buzul Maksimum (The Last Glacial Maximum) dönemi sırasında Bering Boğazı ve Sibirya'nınn aşırı soğuk ve kuru havaya sahip olduğu, ayrıca büyük ölçüde buzulsuz olduğunu açıkladı.

Güney Metodist Üniversitesi'nden ortak yazar ve arkeolog David Meltzer, “İlk Amerikalıların gelişmiş avcılık becerilerine, taş ve diğer gerekli malzemeleri bulmak için iyi bir jeolojik bilgi birikimine sahip olduklarını uzun zamandır biliyoruz. Sibirya’daki zorlu doğa koşulları ve onlara eşlik eden köpekler onlara yeni dünyaya büyük ölçüde hazırladı” dedi.

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