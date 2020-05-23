Amerika Nükleer Deneme Yapmayı Değerlendiriyor İddiası

Trump yönetimi geçen hafta yeni bir nükleer deneme yapma konusunu masaya yatırdı. İddiayı gündeme Washington Post gazetesi taşıdı. Gazeteye göre 1992 yılından bu yana ilk kez bir nükleer deneme yapılması konusunun gündeme geldiğini bir üst düzey yetkili ve konudan haberdar iki eski yönetici de doğruladı.

Gazetenin iddiasına göre Trump yönetiminin, Rusya ve Çin’i düşük düzeyli nükleer denemeler yapmakla suçlamasının ardından ABD’nin de nükleer deneme yapması konusu, üst düzey güvenlik yetkililerinin yaptıkları toplantıda gündeme geldi.

Toplantıda denemenin yapılmasına ilişkin nihai bir karar alınmadığı belirtildi. Haberde öncelikli olarak Rusya ve Çin’in nükleer denemelerine verilecek olası diğer yanıtların konuşulduğu iddia edilirken Amerikalı yetkililer henüz Washington Post’un iddiasına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

