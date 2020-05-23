HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Amerika Nükleer Deneme Yapmayı Değerlendiriyor İddiası

Amerika Nükleer Deneme Yapmayı Değerlendiriyor İddiası

23.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Trump yönetimi geçen hafta yeni bir nükleer deneme yapma konusunu masaya yatırdı. İddiayı gündeme Washington Post gazetesi taşıdı

Amerika Nükleer Deneme Yapmayı Değerlendiriyor İddiası

Trump yönetimi geçen hafta yeni bir nükleer deneme yapma konusunu masaya yatırdı. İddiayı gündeme Washington Post gazetesi taşıdı. Gazeteye göre 1992 yılından bu yana ilk kez bir nükleer deneme yapılması konusunun gündeme geldiğini bir üst düzey yetkili ve konudan haberdar iki eski yönetici de doğruladı.

Gazetenin iddiasına göre Trump yönetiminin, Rusya ve Çin’i düşük düzeyli nükleer denemeler yapmakla suçlamasının ardından ABD’nin de nükleer deneme yapması konusu, üst düzey güvenlik yetkililerinin yaptıkları toplantıda gündeme geldi.

Toplantıda denemenin yapılmasına ilişkin nihai bir karar alınmadığı belirtildi. Haberde öncelikli olarak Rusya ve Çin’in nükleer denemelerine verilecek olası diğer yanıtların konuşulduğu iddia edilirken Amerikalı yetkililer henüz Washington Post’un iddiasına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsten 1001 kişi öldüBrezilya'da son 24 saatte koronavirüsten 1001 kişi öldü
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Bilim Kurulu üyesi: Kesinlikle yanlış, önermiyoruz

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

AK Partili meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Partili meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Bakan Koca'dan sabaha karşı paylaşım: Yakında...

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Diğer Haberler
Pakistan’da yolcu uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Korkunç anlar! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsten 1001 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsten 1001 kişi öldü

Mersin'de orman yangını! 3 hektar zarar gördü

Mersin'de orman yangını! 3 hektar zarar gördü

Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi

Bahçesinde görünce şoke oldu

Fransa'da ibadethanelerin yeniden açılmasına izin verildi

Avrupa ülkesinde camiler yeniden açılıyor

ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi

ABD, ASA'dan resmen çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.